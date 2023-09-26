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Çankırı’da orman yangın

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde Eskiahır köyündeki ormanlık bölgede yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Güncel
  • 26.09.2023 16:07
  • Giriş: 26.09.2023 16:07
  • Güncelleme: 26.09.2023 16:17
Kaynak: İHA
Çankırı’da orman yangın
Fotoğraf: İHA

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır köyündeki ormanlık bölgede yangın çıktı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzere bölgeye, helikopterler ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme aracı sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 

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