Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: AA
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Yukarı Bozan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ilgaz Belediyesi ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ediyor.
Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.,