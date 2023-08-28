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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Güncel
  • 28.08.2023 15:07
  • Giriş: 28.08.2023 15:07
  • Güncelleme: 28.08.2023 15:12
Kaynak: AA
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını
Fotoğraf: AA

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Yukarı Bozan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ilgaz Belediyesi ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ediyor.

Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.,

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