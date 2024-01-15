Canları iki teker üstünde

Emek Servisi

İzmir'de 2023 yılında 3'ü kadın, 33 motokurye hayatını kaybetti. "Arabada kaporta hasar görür motorda ise vücut hasar görür" diyen kuryeler tehlikeli sınıf kapsamına alınmak istiyor.

İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, 2023 yılının İzmir'de motosikletli kuryelerin en fazla kaza yaşadığı yıl olduğunu söyledi. Akgül, "300'den fazla kurye ülke genelinde kazaların ardından yaşamını yitirdi. Bunlardan 33'ü İzmir'de" dedi. Kuryelik işine talebin arttığını aktaran Akgül, "İş güvenliği eğitimi almıyoruz. Sadece mesleki yeterlilik belgesi, iyi kurye olmaya yeterli değildir. Motor kullanmayı bilen herkes maalesef kuryelik yapabiliyor" dedi. Kuryeliğin çok tehlikeli meslekler grubuna girmesini istediklerini belirten Akgül, "Günde kaç saat çalıştığımızla ilgili bir sınırlama yok. Attığınız pakete göre para aldığınız için bir hırs uğruna daha fazla para kazanmak isteyen arkadaşlarımız var. Meslek grubumuz az tehlikeli sınıftan çok tehlikeli sınıfa geçsin istiyoruz. Dünyada bu kabul edilmiş bir şey, motosiklet kullanmak tehlikelidir. Arabada kaporta hasar görür motorda ise vücut hasar görür. Bizim vücudumuz kaporta görevi görüyor" dedi.