CANLI BLOG | Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 18. gün: Gazze'deki hastanelerde sağlık sistemi çöktü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü açıkladı. İsrail'in 18 gündür bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ölen sivillerin sayısı son 24 saatte 704 artarak, 5 bin 791’e yükseldi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 18. günde devam ediyor.

Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki evlere baskınlar düzenledi. İsrail ordusu, Batı Şeria'daki ev baskınlarında 50'yi aşkın Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısının 1265'e ulaştığı kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı gelişmelere göre, İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeydoğusu, Nablus ve Cenin gibi kentlerin çeşitli bölgelerinde yaptığı baskınlarda, evleri boşalttıktan sonra 'teftiş' yaptı.

Nablus kentinin kuzeybatısındaki Burka beldesine büyük bir askeri grupla baskın düzenleyen İsrail güçleri, beldeye yoğun silah atışlarıyla giriş yaptı, evlerde aramalarda bulundu.

İsrail güçleri, Cenin kentinin güneyindeki Yabed beldesine de büyük bir grup askerle baskın düzenledi. El-Arka köyü ve el-Cilme kontrol noktasında İsrail güçlerinin girişi, Filistinliler tarafından engellenmeye çalışıldı.

HASTANELERİN JENERATÖRLERİ 48 SAAT İÇİNDE DURACAK

İsrail'in saldırıları gece boyu sürerken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşre el-Kudra, kentteki hastanelerde 48 saat içinde tüm jeneratörlerin duracağını açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında, kısa açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Gazze'deki hastanelerde, tüm jeneratörlerin durması için önümüzde 48 saatten daha az bir süre kaldı." dedi.

Kentteki sağlık sisteminin tarihinin en kötü aşamasında olduğunu belirten Kudra, Gazze'ye yardım ulaştırma mekanizmasının oldukça yavaş işlediğini ve bunun durumu değiştirmeyeceğini söyledi.

Öte yandan, bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşre el-Kudra, kentteki hastanelerde 48 saat içinde tüm jeneratörlerin duracağını açıkladı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINDA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, şu ana dek İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin sayısının son 24 saatte 704 artarak 5 bin 791’e yükseldiğini duyurdu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

CANLI

21.45 | Suriye'den İsrail'e 2 roket saldırısı

İsrail ordusu, Suriye topraklarından iki roket atıldığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarından atılan roketler nedeniyle işgal altındaki Golan Tepelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin ikisinin de boş araziye düştüğü aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun roketlerin atıldığı bölgeyi topçu saldırısıyla vurduğu kaydedildi.

21.20 | Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Irak’ın batısında yer alan Anbar’da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.

Iraklı güvenlik kaynakları, üssün çevresine 2 adet Grad füzesi düştüğünü belirterek, saldırı sonrası bölgede arama yapan güvenlik güçlerinin füze rampası bulduğunu ifade etti.

20.30 | İsrail, Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgeleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine yakın beldelere saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınırda yaşanan çatışmalara ilişkin gelişmelere yer verildi.

Haberde, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Mercayun ilçesinde bazı evlerin zarar gördüğü ifade edildi.

Ayrıca İsrail’e ait topçu birliklerinin Rmeyş beldesinin çevresini vurduğu kaydedildi.

20.10 | Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Bir günde çoğu çocuk 3 bin 150 kişide çeşitli salgın hastalık vakaları tespit edildi.

15.56 | Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde 4 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güney sınırındaki çatışmalarda hayatını kaybeden mensuplarının sayısı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "görev sırasında" 4 mensubunun hayatını kaybettiğini bildiren Hizbullah, bu ölümlere neden olan çatışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

15.30 | Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 870'i çocuk bin 550 kayıp ihbarı aldıklarını açıkladı.

14.45 | Kremlin: Bir an önce ateşkes sağlanmalı ve Filistin bağımsız devlet olmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail-Filistin çatışması ile ilgili olarak bir an önce ateşkesin sağlanması ve Filistinliler için bağımsız bir devletin kurulması gerektiğini söyledi.

Peskov, gazetecilere, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas’ın tüm rehineleri acilen serbest bırakması gerektiğini kaydeden Peskov, "Bu bizim kesin tavrımızdır. Elbette Hamas'ı, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

İsrail tarafıyla oldukça düzenli görüştüklerini ve yoğun bir diyalogları olduğunu bildiren Peskov, "Rus tarafının tutumu oldukça tutarlı. Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından defalarca dile getirildi. Terörizmin her türlü tezahürünü kınıyoruz, kurbanların yakınları ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması ve soruna çözüm bulunmasını istiyoruz, bunun temelinde ise Filistinlilere bağımsız bir devletin sağlanmasının gerekli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.​​​​​​​

14.06 | Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde sağlık sistemi tamamen çöktü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında artan ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'deki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğü kaydedildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze kentindeki Vefa Hastanesi yakınları ile Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladığı belirtildi.

12.28 | İsrail Cumhurbaşkanı: Hizbullah ateşle oynuyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesi ile Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin, “Lübnan’daki durumu yakından takip ediyoruz. Hizbullah’ın ateşle oynadığını düşünüyorum.” dedi.

Herzog, ülkesini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Batı Kudüs’teki konutunda görüştü.

İsrail Cumhurbaşkanı, buradaki konuşmasında, Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırılar için, “Ülkemizin kuruluşundan beri görmediğimiz bir acıyla karşılaştık” ifadesini kullandı.

Gazze’de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlere değinen Herzog, “Kaçırılan ve rehin tutulan tüm vatandaşlarımızın hemen serbest bırakılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Son günlerde karşılıklı çatışmalara sahne olan Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmelere de işaret eden Herzog, şunları söyledi:

“Lübnan’daki durumu yakından takip ediyoruz. Hizbullah’ın ateşle oynadığını düşünüyorum. Onlara destek olan, Orta Doğu’yu ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak için gece gündüz faaliyet gösteren İran’ın şeytani imparatorluğu ateşle oynuyor. Şunu açıkça söylemek istiyorum: Biz kuzey sınırımızda veya başka yerde bir çatışma istemiyoruz. Biz Hamas’ın altyapısını yok etmeye ve vatandaşlarımızı evlerine geri getirmeye odaklandık. Ama eğer Hizbullah bizi savaşa çekerse, açıkça bilinmesi gerekir ki bedelini ödeyen Lübnan olacaktır.”

Herzog, Fransız mevkidaşına hitaben, “Sayın Başkan, sizin gibi biz de dünyada ve sizin ülkenizde yoğun şekilde artan antisemitizmden çokça endişeliyiz ve rahatsızız” ifadelerini kullandı.

Herzog, İsrail’i ziyaret ederek desteğini paylaşması dolayısıyla Macron’a teşekkür etti.

09.23 | ABD, üst düzey askeri yetkilileri İsrail'de danışmanlık için görevlendirmeyi planlıyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın operasyonlara danışmanlık yapmaları için birkaç üst düzey askeri yetkiliyi İsrail'e göndereceği iddialarını doğruladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında bir gazetecinin "Korgeneral James Glynn ve diğer bazı kişilerin İsraillilere danışmanlık yapmaları için gönderildiğini teyit edebilir misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Kirby, "İsrail'in düzenlediği ve ileride düzenleyebileceği operasyonlara uygun deneyime sahip olduğunu düşündüğümüz askeri yetkililerin, kendi deneyimlerini paylaşmak üzere orada olacağını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesi, Biden'ın, İsrail ordusuna danışmanlık yapması için başka üst düzey yetkililerle birlikte Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen özel operasyonlarda görev almasıyla bilinen Korgeneral James Glynn'i seçtiğini iddia etmişti.

08.22 | Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan iki uçak daha Mısır'a gönderildi



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için yardım malzemeleri taşıyan Hava Kuvvetlerine ait iki uçağın daha Mısır'a gönderildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır’a ulaştırmaya devam ediyoruz. Dün gerçekleşen iki sortinin ardından bugün de sabah 06.00'da ve 07.30'da Hava Kuvvetlerimize ait iki uçak daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara’dan Mısır’a hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır’a ulaştırmaya devam ediyoruz. Dün gerçekleşen iki sortinin ardından bugün de sabah 06.00’da ve 07.30’da Hava Kuvvetlerimize ait iki uçak daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara’dan Mısır’a hareket etti. pic.twitter.com/JGBbwYfSSa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2023

08.01 | İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de bir günde 400 yeri vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu son bir gün içerisinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400 yeri vurduğunu duyurdu.

Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara rağmen İsrail güçleri, ayrım yapmadan Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Sadece dün geceki saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 110 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki farklı mahallelerde bulunan 400 yerin vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, vurulan yerlerin "Hamas hedefleri" olduğu iddia edilirken, aralarında bebeklerin de bulunduğu sivil ölümlerine değinilmedi.

İsrail ordusu, açıklamasında hedeflerden birinin cami olduğuna da yer verdi.

06.16 | Gazze'de, İsrail saldırıları sonucu bir gecede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 110 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırıları 18'inci gününe girerken, bir gecede 110 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Aksa Kanalı Telegram sayfasında verilen habere göre, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu bir gecede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 110 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, savaşın 18'inci gününe girerken, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine gece boyunca yoğun hava saldırıları düzenledi.

Aksa Kanalı'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Rafah kentlerindeki sivil yerleşim bölgelerine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye ulaştı. Saldırılarda onlarca yaralının olduğu aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından naklettiği haberde, Han Yunus'taki saldırıda, aralarında çocukların da olduğu en az 23 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Refah kentindeki saldırılarda ise en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi.

Aksa Hastanesi çevresindeki evlere, kentin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Esra Kuleleri isimli sivil yerleşim binalarına yönelik hava saldırılarında, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebalya Mülteci Kampı'na son saatlerde düzenlenen bir dizi hava saldırısı sonucunda ölü ve yaralılar bulunuyor.

05.09 | Gazze'deki hastanelerde tüm jeneratörlerin durmasına 48 saatten az bir zaman kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşre el-Kudra, kentteki hastanelerde 48 saat içinde tüm jeneratörlerin duracağını açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında, kısa açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Gazze'deki hastanelerde, tüm jeneratörlerin durması için önümüzde 48 saatten daha az bir süre kaldı." dedi.

Kentteki sağlık sisteminin tarihinin en kötü aşamasında olduğunu belirten Kudra, Gazze'ye yardım ulaştırma mekanizmasının oldukça yavaş işlediğini ve bunun durumu değiştirmeyeceğini söyledi.

Öte yandan, bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını söyledi.

04.23 | Hamas: "Endonezya Hastanesinde yakıtın bitmesi sebebiyle elektriklerin kesilmesi insanlık suçudur"

Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde yakıtın bitmesi sonucu elektriklerin kesilmesinin bir insanlık suçu olduğunu duyurdu.

Quds Press haber ajansının haberine göre Hamas Hareketi, yazılı açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik süren saldırıları nedeniyle yaşanan elektrik kesintisini, "işgalin saldırganlığına ve soykırımına sessiz kalan ve katılan ülkelerin alnında bir utanç lekesi" olarak nitelendirdi.

Endonezya Hastanesinde yakıtın bitmesi sebebiyle elektrik kesintisini bir insanlık suçu olarak değerlendiren Hamas, Arap ülkelerine, İslam dünyasına ve Birleşmiş Milletler'e, yakıt tedariki için çağrıda bulundu.

Yakıt tedarikinde herhangi bir ihmal konusunda uyarıda bulunan Hamas, bu durumun hastanelerdeki hasta ve yaralıların ölümüne sebebiyet vereceğine dikkat çekti.

03.59 | İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir askeri kompleksi ve gözetleme noktasını vurdu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Şeba Çiftlikleri'nde (Dov Dağı) bulunan bir hücreye, İsrail'e roket atma girişiminde bulunacakları iddiasıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Yedioth Ahranoth gazetesinin İsrail ordusundan aldığı bilgiye dayandırdığı habere göre, orduya bağlı bir uçak, Dov Dağı bölgesinde bir hücreyi hedef aldı.

İsrail'e yönelik roket atma girişiminde bulunacağı iddia edilen askeri hücrenin, dün vurulan 5'inci hücre olduğu kaydedildi.

İsrail gazetesi, ordu sözcüsünden aktardığı haberde, Hizbullah'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlendiğini, hedef alınan yerler arasında, askeri bir kompleks ve gözetleme noktasının da bulunduğunu yazdı.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin en güneyindeki Kefr Kila ve Tel Nahhas bölgelerine düzenlediği saldırıda Hizbullah'a bağlı "Sınırsız Yeşil Cemiyeti" merkezini de hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırıları 17. gününde de sürdü. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Nuseyrat Kampı bölgesindeki bir eve saldırı düzenledi.

03.31 | İsrail ordusu, Batı Şeria'nın birçok kentine baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki evlere baskınlar düzenleyerek, arama tarama operasyonları yaptı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı gelişmelere göre, İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeydoğusu, Nablus ve Cenin gibi kentlerin çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Caba beldesinde evlere giren İsrail güçleri, evleri boşalttıktan sonra teftiş yaptı, köyde insanların dolaşmasına engel oldu.

Nablus kentinin kuzeybatısındaki Burka beldesine büyük bir askeri grupla baskın düzenleyen İsrail güçleri, beldeye yoğun silah atışlarıyla giriş yaptı, evlerde aramalarda bulundu.

İsrail güçleri, Cenin kentinin güneyindeki Yabed beldesine de büyük bir grup askerle baskın düzenledi. El-Arka köyü ve el-Cilme kontrol noktasında İsrail güçlerinin girişi, Filistinliler tarafından engellenmeye çalışıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik gözaltı baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin gece saatlerinden beri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 50'yi aşkın Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısının 1265'e ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan Kalkiliye kenti kuzey girişinde yaşanan kargaşada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan elinden yaralanan Filistinli genç hastaneye kaldırıldı.

02.32 | İsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 53 Filistinli öldü

İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında en az 53 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail uçakları, Gazze'nin Cebaliya, Şeyh Rıdvan, Han Yunus ve Eş-Şati Mülteci kampları ile Beyt Lahiya ve Refah'ta sivillerin evlerini hedef aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından naklettiği haberde, Han Yunus'taki saldırıda, aralarında çocukların da olduğu en az 23 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Refah kentindeki saldırılarda ise en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi.

Cebaliya ve Eş-Şati mülteci kampları ile Beyt Lahiya'daki saldırılarda da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi. Cebaliya Beled bölgesinde ise El-İhsan Camisi, saldırılar sonucu tamamen yıkıldı.

Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu, sivil savunma ekiplerinin elektrik kesintisi ve gerekli ekipmanların eksikliği nedeniyle bu kişilere ulaşmakta zorlandığı belirtildi.

WAFA'daki bir başka haberde, Şeyh Rıdvan'daki saldırıda Muhammed Imad Lebid isimli bir gazetecinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Böylelikle 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinli gazeteci sayısı 20'ye yükseldi.

Öte yandan, bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını söyledi.

01.44 | İsrail: Kara harekatı ertelenmeyecek

İsrail Enerji Bakanı Katz, Almanya basınına verdiği demeçte, beklenen kara harekatının artık ertelenmeyeceğini söyledi.

Katz, bir başka demecinde İsrailli esirleri geri almak için her yolu denediklerini ancak bunun kara harekatı için bir engel teşkil etmediğini açıklamıştı.

00.58 | Filistin Sağlık Bakanlığı: al-Shati mülteci kampına yapılan saldırıda birçok kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki el-Shati mülteci kampına yapılan İsrail hava saldırılarında birçok Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Ashraf al-Qudra, "İsrail işgal güçleri son bir saat içinde el-Shati mülteci kampında birkaç aileyi katletti, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere düzinelerce kişiyi öldürdü ve yaraladı" dedi.

00.00 | AP: ABD, kentsel savaş uzmanı da dahil olmak üzere İsrail'e askeri danışmanlar gönderdi

ABD'li bir yetkili Associated Press (AP) haber ajansına verdiği demeçte, Pentagon'un Gazze'deki savaş planlamasına yardımcı olmak için İsrail'e kentsel savaş konusunda bilgili bir general de dahil olmak üzere askeri danışmanlar gönderdiğini söyledi.

23.53 | Hamas'ın serbest bıraktığı esirler Mısır'a geçti

Mısır televizyonu, Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye getirilen 2 İsrailli yaşlı kadının görüntülerini yayınladı.

İsrail basınındaki haberlerde; İsrailli yetkililerin serbest bırakılanları almak için yola çıktığı bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, daha önce esir alınan Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifshitz isimli iki sivilin "tek taraflı" serbest bırakıldığı duyurulmuştu.

23.42 | İsrail ordusu: Gazze'ye dönük kara harekatı, stratejik ve taktiksel nedenlerden gecikti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 7 Ekim'den bu yana, "İsrail'e dönük saldırılarda büyük rol oynayan" Hamas'ın hava sisteminde görev alan komutanlardan 5'inin öldürüldüğünü iddia etti.Sözcü, İsrail ordusunun, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve Askeri İstihbarat Dairesinin (AMAN) talimatıyla, Hamas'a bağlı Kuzey Tümeni'ndeki tanksavar füze sistemi komutanı İbrahim es-Sahar'ı da öldürdüğünü söyledi.

Gazze'ye yönelik kara harekatıyla ilgili Hagari, "Biz tabi ki hazırız ama çeşitli stratejik ve taktiksel nedenler var. Biz Orta Doğu'nun tamamına bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ordu radyosu bugün, Tel Aviv'in bölgeye takviye ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşını ertelemeye" karar verdiğini bildirmişti.