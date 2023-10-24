İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "Hizbullah ateşle oynuyor" dedi, Lübnan'ı tehdit etti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 10 günden uzun süredir Lübnan sınırında zaman zaman sınır çatışmasına girdikleri Lübnan Hizbullahı için "Ateşle oynuyorlar" dedi.

Yaklaşık 2 buçuk haftadır Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zaman zaman sınır çatışması yaşadıkları Lübnan Hizbullahı hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEDELİNİ LÜBNAN ÖDER"

Lübnan Hizbullahı ile yaşanan gerilimin giderek tırmandığını vurgulayan Herzog, "Kuzey sınırında ya da başka bir yerde çatışmaya hevesli değiliz. Hamas'ın altyapısını yok etmeye ve vatandaşlarımızı evlerine geri getirmeye odaklanmış durumdayız. Ancak Hizbullah bizi savaşa sürükleyecekse bunun bedelini Lübnan'ın ödeyeceği açık olmalıdır" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak düzenlenen basın toplantısında konuşan Herzog, Fransa dahil olmak üzere dünya genelinde antisemitizmin yükseldiğini savunurken uluslararası toplumu buna karşı önlem almaya çağırdı.

Sivil halktan binlerce kişinin öldürülmesine rağmen Filistin halkı ile değil Hamas ile savaştıklarını öne süren Herzog, içinde bulundukları durumu "oldukça kırılgan ve fazlasıyla karmaşık" sözleriyle nitelerken kaçırılan ve rehin tutulan bütün vatandaşlarının acilen serbest bırakılmasını istedi.