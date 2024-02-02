Canlı hayvan ve tahıl ithalatı hız kesmiyor

Türkiye, 2023 yılında 1 milyar 163 milyon dolar tutarında sığır, 3 milyar 402 dolarlık buğday ithalatı yaptı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) 2023 yılı dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre geçen yıl tarım, gıda ve içecek sektörü önceki yıla göre yüzde 4,92 artışla 26,49 milyar dolar ihracat ve yüzde 3,46 artışla 21,13 milyar dolar ithalat yaptı. Türkiye 2023 yılında 1 milyar 163 milyon dolar tutarında sığır ithalatı yaptı.

Geçen yıl aralık ayında sığır ithalatı yüzde 638 artışla 133,3 milyon dolar olurken, geçen yılın tamamında sığır ithalatının tutarı 1 milyar 163 milyon doları buldu. 2023 yılında ihracatta öne çıkan ürünlerde ilk sırayı 1 milyar 465,1 milyon dolar ile un aldı. Bu ürünü 985,1 milyon dolar ile fındık içi ve 954,7 milyon dolar ile rafine ayçiçeği yağı izledi. Bu ürünler, geçen yıl itibarıyla toplam ihracatın yaklaşık yüzde 12,8’ini oluşturdu. Geçen yıl ithalatta ise en fazla ithal edilen ürün 3 milyar 402,4 milyon dolar ile buğday oldu. Buğdayı 1 milyar 679,3 milyon dolar ile soya fasulyesi ve 1 milyar 303,9 milyon dolar ile ham ayçiçeği yağı takip etti. Bu 3 ürün, geçen yıl itibarıyla toplam ithalatın yüzde 29,9’unu oluşturdu.