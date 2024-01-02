Cardiff City teknik direktörü Erol Bulut, BirGün’e konuştu: Burası çok daha kaliteli

Türkiye ve İngiltere’de oynanan futbol hakkında kıyaslama yapan Erol Bulut, Türkiye’de futbolun çok daha vasat olduğunu ifade etti. Tecrübeli teknik direktör, “Türkiye’de rekabet yok denecek kadar az” diye konuştu.

Profesyonel futbol kariyerine 1992 yılında başlayan Erol Bulut tam anlamıyla bir futbol seyyahı. Futbolculuk kariyerinde, Almanya-Türkiye-Yunanistan ve Ukrayna’da oynayan Bulut, antrenörlük kariyerinde yine birçok takımı dolaştıktan sonra şimdi Cardiff City semalarında ve futbolun beşiği İngiltere’de dünyanın en büyük ligine yükselme hesapları yapıyor.

Türkiye’de Yeni Malatyaspor ile başlayan teknik direktörlük serüveninde bu külüpte önemli başarılar kazanan Bulut daha sonra Alanyaspor ile istikrarını ve başarılı çizgisini devam ettirdi. Alanya’da çalıştığı dönemde Türkiye Kupası’nda final oynama başarısı gösteren tecrübeli teknik direktör, bu başarısının ardından Fenerbahçe’nin başına geçti. Sarı-lacivertli kulüpte yer aldığı dönemde çok fazla eleştirilmesine rağmen 2 puan ortalaması yakalayan Bulut, sezonu tamamlamadan takımdan gönderildi. Bu sezon başında Cardiff’in başına geçen Erol Bulut, takıma bütçesinin üzerinde bir futbol oynatıyor ve takım hâlâ play-off potasının içinde. Başarılı antrenöre takip ettiğimiz Leicester City maçı sonrası mikrofon uzattık ve oldukça samimi cevaplar aldık.

Yazarımız Ziya Adnan ve Erol Bulut

Championship’in üstünde bir kadro kalitesine sahip olan ve oynadıkları son 9 maçın 7’sini kazanmış Leicester City karşısında önemli bir mücadele ortaya koydunuz maç hakkında görüşlerinizi alabilir miyim?

Leicester hem bütçesiyle hem de kalitesiyle bu ligin üzerinde bir takım. Bu maçta takımımın mücadelesinden gurur duydum. Futbolda sonucu çok küçük detaylar belirliyor. 90 dakikanın hikâyesi de bu oldu. İlk yarıda baskı yiyorduk ancak ufak bir dalgınlık sonrası golü yedik. İkinci yarıda da aynı şekilde pres yaptık, topu kazandık ancak bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik. Sonuçta dediğiniz gibi kalite olarak bir Premier Lig takımıyla oynadık, bu maçtan dersler çıkarıp yolumuza devam etmeliyiz.

Şu anda ligde 14’üncü sıradayız ve play-off potasından sadece beş puan uzaklıktayız. Yani henüz kaybettiğimiz bir şey yok. Hâlâ önümüzde birçok maç var ve devre arasında yapacağımız birkaç takviyeyle beraber şansımızı sonuna kadar zorlamak istiyoruz.

Türkiye Süper Ligi’nde hem antrenör hem de futbolcu olarak yıllarca görev yaptınız. ülkenin en büyük takımlarından Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapma şansınız da oldu Championship ile Süper Lig arasındaki farklılıklar tam olarak neler?

En önemli fark kalite. Bence Championship çok daha zorlu ve kuvvetli bir lig. Oyun daha fiziksel oynanıyor ve herkesin herkesi yenebilme ihtimali var. Türkiye’de böyle bir rekabet söz konusu değil. Özellikle son yıllarda aradaki makas iyice açıldı ve iki takımın herkesi yendiği ve diğerlerinin pek fazla bir etkisi olmadığını görüyoruz. Sonuç olarak Championship bence çok daha kuvvetli ve zor bir lig, burada yarışmak çok daha zor.

Tempo farkı hakkında düşünceleriniz neler?

Türkiye’de oyun çok fazla duruyor ve futbolcular da buna uyum sağlıyor. Burada durum farklı oyunun durmasına müsaade edilmiyor ve çok daha aktif bir oyun var. Elbette bahsettiğimiz unsurlar ligin kalitesini de etkiliyor. Türkiye’nin bu seviyelere yaklaşması için kat etmesi gereken çok büyük mesafe var maalesef.

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Cardiff’in ligdeki sıralaması: 14

Cardİff’in şu ana kadar topladığı puan: 34