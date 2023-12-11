Cari dengede 'fazla' beklentilerin altında kaldı

Cari işlemler dengesi, ekim ayında piyasa beklentilerinin altında 'fazla' verdi. Merkez Bankası verilerine göre; ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verdi. Piyasalar 750 milyon dolar fazla bekliyordu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu. Piyasalar 750 milyon dolar fazla bekliyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2023'te cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİMDE 4 MİLYAR 866 MİLYON DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 4 milyar 866 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 35 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 1 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 18 milyon dolar net giriş kaydedildi.