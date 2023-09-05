Çatışma yayılınca ABD harekete geçti

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Suriye’de ABD kontrolündeki Fırat’ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Arap aşiretleri yaşanan çatışmalar sürüyor. 27 Ağustos’ta Deyrizor’da patlak veren çatışmalar diğer ülkenin kuzeyindeki Münbiç, Rakka ve Haseke’ye sıçrarken özellikle petrol zengini bölgelerdeki hâkimiyetini kaybetmek istemeyen Washington harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ile IŞİD'e karşı Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutanı Joel B. Vowell'ın, Deyrizor kentinde Arap aşiretleri ve SDG komutanlarıyla görüşmeler yaptığı bildirildi.

TARAFLARLA GÖRÜŞTÜLER

DW Türkçe’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki üst düzey ABD'li yetkilinin pazar taraflarla yaptığı görüşmelerde yerel anlaşmazlıkların ele alındığı ve "şiddetin mümkün olan en kısa sürede yatışması ve kayıpların önlenmesinde" mutabık kalındığı kaydedildi. Reuters haber ajansına konuşan Batılı diplomatlar, Washington'ın bölgede gerilimi yatıştırmak üzere Araplara daha fazla söz hakkı verilmesi için bastırdığını kaydetti.

Suriye'nin doğusundaki petrol zengini bölgede gerilim, SDG'nin 27 Ağustos'ta Deyrizor Askeri Meclisi Grubu lideri Ahmet el Habil'i tutuklamasının ardından patlak vermiş, Arap aşiretleri bir süreliğine 24 köyün kontrolünü ele geçirmişti. Fırat Nehri'nin doğusunda Arap aşiretlerin yoğun olduğu bölgede YPG hâkimiyetine karşı aşiretlerin ayaklanmasında şimdiye kadar 150 kişinin öldüğü belirtiliyor.