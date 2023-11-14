Çatışmalarda 39. gün | Şifa Hastanesi, toplu mezara dönüştü!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladıklarını bildirdi. İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 2 bin 520'ye çıktı. İsrail, 7 Ekim’den bu yana 44’ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6’sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 39. gününde şiddetlenerek sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını belirten Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ablukaya alınan hastanede cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladıklarını Kızılhaç'a bildirdiklerini açıkladı.

KAHİRE: REFAH SINIR KAPISI AÇIK, İSRAİL YARDIMLARIN GİRİŞİNE ENGEL OLUYOR

Mısır, Gazze Şeridi'ne açılan Refah Sınır Kapısı'nın kapanmadığını ancak İsrail'in yardımların girişine engel olduğunu duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulduğuna ilişkin algının doğru olmadığını içeren basın açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki krizin başlangıcından bu yana hiçbir zaman Refah Sınır Kapısı kapatılmadı, Refah Sınır Kapısı açık" ifadelerini kullandı.

"Engelleyici şartlar ve dayanaksız gerekçelerle Gazze Şeridi'ne yardımların girişine engel olan İsrail tarafıdır" diyen Ebu Zeyd, bunun aksine dair iddiaları ortaya koyanları kınadıklarını dile getirdi.

Ebu Zeyd, "Sınırın kapalı olduğunu öne sürenler, bölgeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara baksın." dedi. Ebu Zeyd, Mısır tarafının insani yardımların Gazze tarafına sürdürülebilir şekilde girebilmesi için üzerine düşen icraatları yerine getirdiğini uluslararası yetkililerin açıklamalarından kavrayacağını hatırlattı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de sivillerin güneye geçiş sürecindeki tehlikeler nedeniyle oldukça endişeli olduklarını duyurdu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, ekipleri ve iletişim biriminde çalışan görevlilerinin ailelerini arayan ve yardım isteyen birçok kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gazze'de temizlik malzemeleri, su, gıda ve barınak gibi zorunlu ihtiyaçlardan mahrum 100 bin kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor." ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir kişinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, 50'li yaşlardaki taksi şoförü, aracıyla seyir halindeyken açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINAN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 2 BİN 520'YE ÇIKTI

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu operasyonlarda 50 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin El Halil, Kudüs, Ramallah, Eriha, Nablus, ve Cenin kentlerinden olduğu bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 520'ye çıktığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin her yönüne İsrail tanklarının ve askerlerinin konuşlandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürdükleri şiddet olaylarında 188 Filistinliyi öldürdü, bazılarının durumu kritik olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişiyi yaraladı.

İsrail'in Megiddo Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail Hapishaneler İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Megiddo Hapishanesi'nde "kendini iyi hissetmeyen bir tutuklunun revire gittiği" belirtildi.

Açıklamada, detaylara yer verilmeden revirdeki doktorun tutuklunun öldüğünü kendilerine ilettiği kaydedildi.

İsrail ordusu tarafından kuşatılan ve yakıt krizinin yaşandığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi ve hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek 20 kişi hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme yetersizliği ve elektrik kesintisi nedeniyle dün yoğun bakımdan ve diğer servislerden 7 hastanın öldüğünü belirtti.

Yoğun bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralı ve hastanın da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Silmiyye, üç gün önce İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde konuşlu İsrail askerlerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde konuşlu bir grup İsrail askerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

İsrail, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyon kanalının "devlet güvenliğine zarar verdiği" iddiasıyla ülke içindeki faaliyetlerini durdurarak yayınlarına yasak getirdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'nin güneyinde "geçici mülteci kampları kurulması" teklifini reddettiklerini söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 45’i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 363’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.