DSÖ: Gazze'deki hastanelerin yarıdan fazlası işlevsiz

DSÖ'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle 36 hastaneden 22'sinin yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı" açıklamasını yaptı.

DSÖ'nün X sosyal medya platformundan, Gazze'deki hastanelerin durumuna ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı" ifadesi kullanılan paylaşımda, hizmet veren 14 hastanede, kritik ve hayat kurtaran ameliyatları sürdürmek ve yoğun bakımdaki hastalara hizmet vermek için yeterli malzeme olmadığı vurgulandı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Derhal ateşkes, siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif korunması ve uluslararası insani hukuka saygı çağrısında bulunuyoruz."