‘Çatlak fotoğrafları’ raporda

Haber Merkezi

Erzincan İliç’teki facianın meydana geldiği madendeki toprak kaymasından saatler önce çekilen "çatlak fotoğrafları" bilirkişi raporunda yer aldı. Bu fotoğraflar felaketin nasıl adım adım geldiğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Maden ocağı sahasında 13 Şubat’ta meydana gelen felaketle ilgili yürütülen adli ve idari soruşturma devam ederken toprak kaymasının yaşandığı gün sabah saatlerinde madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları, bilirkişi raporunda delil olarak kullanıldı. Fotoğraflarda, yığın liç alanında biriktirilen topraklarda derin yarıkların oluştuğu görüldü. Maden sahasında incelemelerde bulunan iş güvenliği uzmanı, çevre, jeoloji, inşaat ve ziraat mühendislerinin bulunduğu heyetin hazırladığı bilirkişi ön raporunda, aralarında "yığındaki çatlaklar için vaktinde önlem almayan" proses oksit müdürünün de bulunduğu 5 kişi asli kusurlu bulunmuştu. Raporda, operasyon direktörü vekilinin yetkili biri olarak sabah yığın liçinde oluşan çatlakların şantiyede olumsuzluklara yol açabileceği konusunda tedbirsiz davranış sergilediğinin tespit edildiği belirtilerek, meydana gelen kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı kaydedilmişti.

JET HIZIYLA SERBEST

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında madeni işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. dün gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı getirilen C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.