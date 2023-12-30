Çay ve fındığın ortasındaki madene onay verdiler

Haber Merkezi

Rize’nin Güneysu ilçesi, Yukarı İslâhiye Mahallesi'nde Astaş İnşaat Sanayi ve Pazarlama Nakliye Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından açılmak istenen bakır madeni için ÇED gerekli değil" kararı verildi.

Bölgede bin 997,90 hektarlık ruhsat sahasının 24,74 hektarlık kısmı için alınan ÇED ile yer altı ocak işletmeciliği yapılması planlanıyor. 10 yıllık işletme ruhsatı alınan bölgede şirket, yıllık 4 bin bakırın yanı sıra 12 bin ton pasa çıkarmayı planlıyor.

Maden sahası Çevre Düzeni Planı’ına göre “orman alanı” ve “bölgeye özel ürün alanı” olarak işaretlenmiş durumda. Maden sahasına en yakın tarım arazileri talep edilen ÇED alanı içerisinde ve çevresinde bulunurken, tarım arazilerinin niteliği Çay Bahçeleri ve Fındıklı Bahçe olarak geçiyor. ÇED sahasının 13.1 hektarlık kısım orman, 11.64 hektarlık kısım ise tarım alanından oluşuyor. Yine maden sahasına çok yakın bir bölgeden Islahiye Deresi geçerken, alana en yakın konut ise 110 metre uzaklıkta bulunuyor.

Şirketin projeyle ilgili yaptığı yazışmalarında yer aldığı ÇED dosyasında Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü’nün şirkete verdiği cevapta proje için bir sakıncanın olmadığı belirtilmiş.

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise verdiği görüşte projenin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelik açısından uygun olduğunu belirtti.