CEBR'den Türk ekonomisi tahmini: 2038'e işaret edildi

Londra merkezli ekonomi kuruluşu CEBR tarafından yayınlanan WELT 2024 raporunda, Türk ekonomisinin 2038 yılında en büyük 17'nci ekonomi haline geleceği tahmin ediliyor. Raporda ayrıca, Türkiye'deki yüksek enflasyona geleneksel olmayan para politikalarının neden olduğuna dikkat çekiliyor.

CEBR, World Economic League Table (WELT) raporunda Türkiye'nin 2038 yılında en büyük 17'nci ekonomi haline geleceği öngörüsünde bulundu.

Türkçesi Dünya Ekonomi Ligi olan WELT 2024'e raporuna göre Türk ekonomisi 2023 yılında dünyanın en büyük 19'uncu ekonomisi oldu.

Raporda aynı zamanda 2008 yılında Türkiye'nin en büyük 17'nci ekonomisi olduğu hatta 2013 yılında bunu 16'ıncılığa kadar çıkarttığı ancak 2019 yılında bunun 19'uncu sıraya gerilediği de yer alıyor.

YÜKSEK ENFLASYONUN SEBEBİ GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKALARI

Günümüze gelindiğinde ise Türkiye'nin 2023 yılı itibarıyla 41 bin 888 dolar kişi başı GSYH ile üst-orta gelirli bir ülke olarak yer alıyor.

Buna göre Aralık 2021'den Mayıs 2023'e kadar politika faizlerini yüzde 15'ten yüzde 8,5'e düşürerek küresel ortamdan farklı bir strateji izlediğine dikkat çekilen raporda yüksek enflasyonun geleneksel olmayan para politikasından kaynaklandığına vurguluyor.

Kaynak: ekonomim.com