JPMorgan'dan Türkiye tahmini: Yurtdışı borçlanması 2024'te rekor kıracak

JPMorgan yetkilisi Stefan Weiler'e göre, Türkiye'nin yurtdışından borçlanma miktarı 2024'te rekor seviyeye ulaşabilir.

JPMorgan'ın Orta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika borç sermaye piyasalarından sorumlu yetkilisi Stefan Weiler, Türkiye'nin ortodoks mali politikayı tekrar uygulamaya alması sayesinde 2024 yılında yurtdışı piyasalardan yapılacak borçlanmanın rekor kırabileceğini ve yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına geri dönmeyi sürdürebileceğini söyledi.

Reuters'a konuşan Weiler, "Bizim açımızdan bakılacak olursa Türkiye'yi gelecek yılın potansiyel büyük hikayelerinden biri olarak görüyoruz" dedi ve gelecek yıl devletin ve şirketlerin ihraç ettiği tahvil ve bono tutarının 25 milyar doları rahatlıkla aşabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, hükümetin 2024'te bu yılki rakamı tutturarak yurtdışı piyasalardan yaklaşık 10 milyar dolar borçlanması bekleniyor. Weiler, nakit açlığı çeken şirket ve bankaların borçlanmalarında "önemli bir artış" beklediğini söyledi.

Weiler, "Küresel piyasa koşulları yapıcı olduğu ve yapılan bazı değişikliklerden geri dönülmediği sürece, Türkiye uluslararası sermaye piyasası ihraç faaliyetleri açısından şimdiye kadarki en yoğun yılı kaydedebilir" dedi.

Weiler, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmiş yıllarda sergilediği Merkez Bankası başkanlarını aniden görevden alma ve politikayı tersine çevirme eğilimine rağmen, ülkenin mali politikada gerçekleştirilen son değişiklikten geri adım atmasını beklemediklerini de ekledi.

Weiler, "Yabancı sermaye şimdiden geri gelmeye başladı ve Türkiye için hava değişmiş gibi görünüyor" dedi.

Weiler, "Bu durum tersine dönerse oldukça şaşırırım ve yaklaşan yerel seçimlerin Türkiye'nin gidişatını daha da belirginleştireceğini düşünüyorum" diyerek 31 Mart'taki yerel seçimlere atıfta bulundu.