ÇEDES bilgilendirmesi yapan öğretmene uyarı

Haber Merkezi

İzmir’de ÇEDES hakkında velileri bilgilendiren öğretmene uyarı cezası verildi. Evrensel’in haberine göre, Bayındır ilçesindeki Fatih İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Eğitim Sen Temsilcisi Muhammet Çağrıtekinci “ÇEDES Projesinde görevlendirilen kişilerin pedagojik bilgileri yok” diyerek velileri uyardı.

Çağrıtekinci’den savunma yapması istenirken karara yapılan itiraz sonucu uyarı cezası mahkemece kaldırıldı. Verilen cezanın “memura görev ve davranışlarında daha dikkatli olma” kapsamında olduğunu söyleyen Çağrıtekinci şunları aktardı: “Pedagojik eğitimi olmayan, eğitim alanında bilgisi olmayan kişilerin eğitim alanında görevlendirilmesinin doğru olmadığını söyledim. Bu bilgilendirmeyi yapmasaydım memurluğa yakışmayan bir davranış sergilemiş olurdum.”