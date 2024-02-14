Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ÇEDES bilgilendirmesi yapan öğretmene uyarı

Güncel
  • 14.02.2024 06:00
  • Giriş: 14.02.2024 06:00
  • Güncelleme: 14.02.2024 08:03
ÇEDES bilgilendirmesi yapan öğretmene uyarı
Fotoğraf: Eğitim Sen

Haber Merkezi

İzmir’de ÇEDES hakkında velileri bilgilendiren öğretmene uyarı cezası verildi. Evrensel’in haberine göre, Bayındır ilçesindeki Fatih İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Eğitim Sen Temsilcisi Muhammet Çağrıtekinci “ÇEDES Projesinde görevlendirilen kişilerin pedagojik bilgileri yok” diyerek velileri uyardı.

Çağrıtekinci’den savunma yapması istenirken karara yapılan itiraz sonucu uyarı cezası mahkemece kaldırıldı. Verilen cezanın “memura görev ve davranışlarında daha dikkatli olma” kapsamında olduğunu söyleyen Çağrıtekinci şunları aktardı: “Pedagojik eğitimi olmayan, eğitim alanında bilgisi olmayan kişilerin eğitim alanında görevlendirilmesinin doğru olmadığını söyledim. Bu bilgilendirmeyi yapmasaydım memurluğa yakışmayan bir davranış sergilemiş olurdum.”

ÇEDES projesi: Okulda şeytan taşlama dersi
BirGün'e Abone Ol