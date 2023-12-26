ÇEDES protokolü imzalayan bakanlıklara suç duyurusu

Haber Merkezi

EĞİT-DER, ÇEDES projesini imzalayan MEB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eğitimciler Derneği (EĞİT-DER) “Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum (ÇEDES) projesi ile protokol imzalayan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ile Spor Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu öncesi Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan EĞİT - DER Genel Başkanı Tahsin Doğan, Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Meclis'teki bütçe görüşmelerinde, bakanlığının 2 bin 709 protokolünün bulunduğunu ve bunların 10'unun tarikat-cemaatlerle imzaladığı yönündeki ifadesini hatırlatarak, “Yusuf Tekin, ‘Buna alışacaksınız, Türkiye değişti’ gibi söylemlerle bundan sonraki hedefini gösterdi' dedi. MEB’in Cumhuriyet’in yüzüncü yılında laik cumhuriyete savaş açtığını belirten Doğan, biz Milli Eğitim Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı hakkında yaptıklarından dolayı suç duyurusunda bulunacağız” diye belirtti.