Pansiyonlara da imam atandı

ÇEDES protokolü kapsamında yapılan etkinlikler sürüyor. Öğrenciler birçok kentte okullardan alınıp camiye götürülüyor, yurtlarda da sohbet dinletiliyor. Lozan Antlaşması aleyhinde konuşan yazarla da buluşturuluyor.

Berkay SAĞOL

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” protokolü kapsamında yapılan etkinlikler sürüyor.

Öğrencilerin en çok okuldan çıkarılıp camiye götürüldüğü kentlerin başında Isparta yer aldı. Isparta’da Çünür TOKİ İlkokulu öğrencileri Çünür Merkez Camisi’ne götürüldü. Gönen’de ise anaokulu, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri camiye götürülerek dua ettirildi. Aksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri de Yenice Cami’sini ziyarete götürüldü. Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin camiye götürülmesiyle ilgili yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: “ÇEDES projesi kapsamında yürüttüğümüz ‘Haftada bir namaz vakti camideyiz’ etkinliğimizi öğrencilerimize Şeyh Burhanettin Camii’nde yaptık.”

KADININ YÜZÜ BLURLANDI

ÇEDES Protokolü kapsamında yapılan etkinliklerin birinde ise sahnede bir kadın konuşma gerçekleştirdi. Etkinlikle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımda, konuşma yapan kadının yüzünün blurlandığı görüldü.

Öğrenciler camilere götürülmesinin yanı sıra kaldıkları yurtlarda da sohbetlere katıldılar. Yozgat Sorgun Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kız pansiyonunda kalan kız öğrenciler “değerler eğitimi” programına katıldı. Yozgat Erdoğan M. Akdağ Ortaokulu öğrencilerine de camide namaz kıldırılıp sohbet dinletildi.

TARTIŞMALI İSME ZİYARET

Osmaniye’de Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi öğrencileri ekim ayında “Edep, saygı, nezaket” faaliyeti kapsamında Cezmi Yurtsever’i ziyaret etti. Yurtsever 2019 yılında, “Niyazi Ramazanoğlu, Lozan görüşmelerinde de bürokrat olarak bulunan bir isimdir. Türk heyeti Türkiye’ye döndükten sonra Niyazi Ramazanoğlu, İsmet İnönü’yü ve Lozan Antlaşması’nı ‘Türkiye, Kurtuluş Savaşı’yla elde ettiği kazanımları Lozan’da sağlayamayarak kaybetti’ şeklinde eleştirilerde bulundu” ifadelerini kullanmıştı.

İzmit Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ekim ayında başlayan şuur sohbetleri gerçekleştiriliyor. 9 ve 10’uncu sınıflara yönelik yapıldığı belirtilen sohbetlerde her ay farklı bir konu konuşulacağı ve sunumunun meslek dersleri öğretmeni Cemil Koral’ın yapacağı belirtiliyor. Muş’un Bulanık ilçesinde bulunan Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise cami temizledi.