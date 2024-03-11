Çekmeköy ilçesi ‘çökmeköy’ olmasın

Oğulcan AYDIN

İstanbul Çekmeköy Merkez Mahallesi’nde “sahte veraset ilanlarıyla ele geçirildiği” iddiasıyla gündeme gelen arazi üzerinde evi bulunan 200’e yakın aile, dün direniş başlattı. Madenler Meydanı’nda bir araya gelen mahalle halkı, “Uçum ailesi dosyamızdan elini çek" ve "Barınma anayasal hakkımız elimizden alamazsınız" yazılı dövizler taşıyarak eylem yaptı.

Mahalleli adına konuşan Çekmeköy 3616 Parsel Hak Sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sadi Toplucak yaşadıklarını şöyle anlattı: “Emeğimizle yaşamı oluşturduğumuz parsel 110 dönümün parçasıdır. Haksız kazanç elde etmek isteyenler çökmek istemektedirler. 1800’lü yıllara dayanan tapuları gerekçe göstererek komik iddialarda bulundular. Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanı Mehmet Uçum mahkeme kazandı. Uçum Hukuk Bürosu mahalle halkını haksız kazanç elde etmekle suçlamıştır. 40 yıllık yaşam alanımızı gasbetmek istiyorlar. Parasını ödeyerek satın aldığımız arsalarımızdan, evlerimize çökmeye çalışmaktalar.” Derneğin Başkan Yardımcısı Mehmet Karaçöl ise, “30 yıldır bu davanın peşindeyiz. 40 yıldır buradayız. Sahte bir veraset ile davayı yürütüyorlar. 101 dönüme diktiler” dedi. Mahalle halkı, hukuk mücadelesi başlatmıştı. Osmanlı Dönemi’nde tapu sahibi olan bir kişinin varisleri olduklarını iddia eden kişiler, söz konusu arazinin yasal sahibi olduklarını öne sürmüştü. Yurttaşlar ise bu araziyi bölgede yaşayan bir aileden aldığını kaydetmişti. Milyonluk araziye “çökme” iddiasında davacıların avukatı Uçum olmuştu.