Celal Şengör’ün “zırcahil” sözleri gündem oldu

Erzincan İliç’teki maden faciasının ardından Prof. Dr. Celal Şengör’ün geçmişte maden sahalarının açılmasına muhalefet eden yurttaşlarla ilgili söylediği sözler gündem oldu. Şengör söz konusu konuşmasında, madene karşı olan köylüler için “zırcahil” ifadesini kullanıyor ve şöyle devam ediyor: “Yan taraftaki köy, manzarasını kaybediyormuş, banane lan.”

Güncel 14.02.2024 10:17 Giriş: 14.02.2024 10:17

Güncelleme: 14.02.2024 11:17 Kaynak: Haber Merkezi

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Jeoloji Profesörü Celal Şengör’ün madenlerle ilgili sözleri, Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde dün yaşanan facianın ardından yeniden gündeme geldi. Celal Şengör, söz konusu eski tarihli konuşmasında altın madenine karşı çıkan köylüler için, “Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir? Bunu tespit edeceğiz. Bu tespit ettikten sonra yüzde 99,9 bakacaksınız rahatsız olanlar zırcahil” diyor. Köylülerin “niye rahatsız olduğunu bile bilmediğini” öne süren Şengör, sözlerinin devamında “Yan taraftaki köy, manzarasını kaybediyormuş, banane lan” ifadelerini kullanıyor. Erzincan'da Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması: 9 işçiye ulaşılamıyor!