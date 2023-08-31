Celalettin Can cezaevine giriyor

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için 1 günlük yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası alan yazar Celalettin Can, cezaevine giriyor.

78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yapması nedeniyle aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasını infaz etmek için bugün cezaevine giriyor.

KELEPÇE İLE GÖTÜRÜLDÜ, HÜCREYE KONULDU

Bianet'in haberine göre Celalettin Can'a, infaz işlemleri için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde kötü muamelede bulunuldu. Kelepçeli vaziyette hastaneye götürülen Can, ardından adliye karakolunda hücreye konuldu. Can, 17.30'da Metris Cezaevi'ne götürülecek.

Daha önce yaptığı açıklamada kararın siyasî olduğunu belirten Can, “Gazetecilerin, yazarların fikirlerinden dolayı gözaltına alındığı, tutuklandığı, iktidarın ondan olmayan, muhalif bütün seslerle hesaplaşma içerisinde olduğu bu dönemde mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” demişti.

9 GAZETECİYE CEZA YAĞMIŞTI

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde bir günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği (GYY) kampanyasına katıldıkları için "terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan aralarında Celalettin Can, İhsan Çaralan, Ertuğrul Mavioğlu, Hüseyin Aykol, Fehim Işık, Celal Başlangıç, Öncü Akgül ve Faruk Eren’in de bulunduğu 13 gazeteci hakkında Nisan 2019’da ceza yağmıştı.