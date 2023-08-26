Özgür Gündem ile dayanışan Celalettin Can cezaevine giriyor

Hakkında kapatılma cezası açılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için 1 günlük yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası alan yazar Celalettin Can, cezaevine giriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10 gün içerisinde en yakın ceza infaz kurumuna teslim olmasını istediği Can, 28 Ağustos Pazartesi infaz bürosuna teslim olacak.

BU KARAR SİYASİ

Kararın siyasi olduğunu belirten Can, “Gazetecilerin, yazarların fikirlerinden dolayı gözaltına alındığı, tutuklandığı, iktidarın ondan olmayan, muhalif bütün seslerle hesaplaşma içerisinde olduğu bu dönemde mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEM

Can, “Dayanışma için gittiğimiz Özgür gündem Gazetesi’nde 1 günlük yayın yönetmenliği yaptığım gerekçesiyle hakkımda tutuklama kararı verildi. Ne yaparlarsa yapsınlar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Dayanışma yaşatır” ifadelerini kullandı.

SADECE YAZI GÖNDERMİŞTİM

Özgür Gündem’e yapılan operasyonun ardından sırayla 1 günlüğüne destek için yayın yönetmenliği yapıldığını hatırlatan Can, “Ben o gün Diyarbakır’da olduğum için gazeteye de gidemedim. Aslında yayın yönetmenliği de yapamadım. Sadece dayanışma yazısı göndermiştim. Bunu da mahkemeye sunmama rağmen cezam onaylandı” dedi.

9 GAZETECİYE CEZA YAĞMIŞTI

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde bir günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği (GYY) kampanyasına katıldıkları için "terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan aralarında Celalettin Can, İhsan Çaralan, Ertuğrul Mavioğlu, Hüseyin Aykol, Fehim Işık, Celal Başlangıç, Öncü Akgül ve Faruk Eren’in de bulunduğu 13 gazeteci hakkında Nisan 2019’da ceza yağmıştı.