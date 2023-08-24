Ödül alan kadın gazeteciyi hedef alan Karakaş'a İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden tepki

Bir radyo programında gazeteci Çağla Geniş'i hedef alan açıklamalar yapan Murat Karakaş'a İzmir Gazeteciler Cemiyet tepki gösterdi. Cemiyet tarafından yapılan açıklamada "Gazeteci, her şeyden önce mesleki etik değerleri ve insana saygıyı en ön planda tutmak zorundadır. Böyle davranmayan birine gazeteci denmez, bu meslekten kabul edilmez. Kişisel itibarın olmayışı kişileri bağlamakla birlikte mesleğin itibarını küçük düşüren, meslek ilkelerini çiğneyen hiçbir girişim ve söyleme izin vermeyeceğiz" denildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Bakircayturk.com adlı internet sitesinde program yapan ve daha önce de kadınlara yönelik ırkçı ve cinsiyetçi söylemleri ile tepki çeken Murat Karakaş'ın geçtiğimiz günlerde radyo programında gazeteci Çağla Geniş'i hedef alan sözlerine yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Karakaş’a yönelik tüm yasal hakların kullanılacağı belirtildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin yazılı açıklaması şu şekilde.

"Bu şahsı hiçbir şekilde muhatap kabul etmemekle birlikte, 12 yıldır onur ve başarıyla sürdürdüğümüz, Bergama Belediyesi ile birlikte merhum gazeteci büyüğümüz Şakir Süter’in anısına düzenlediğimiz yarışmanın saygınlığı ve şahsın başarılı meslektaşımıza yönelik ağır ithamları nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Yerel bir radyoda program yapan bu şahıs, daha önce de mülteciler ve Ukraynalı kadınlar hakkında sarf ettiği cinsiyetçi ve ırkçı ifadeleri yüzünden Cemiyetimiz ve Cemiyetimizin üye olduğu Basın Konseyi tarafından kınanmıştır. Önceki açıklamaları nedeniyle sehven özür dileyen ancak yanıltıcı ifadelerle kin ve nefret dolu yalan ve iftiralarına devam eden Karakaş’a karşı her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyu bilgisine sunarız. Ayrıca, gazeteci, her şeyden önce mesleki etik değerleri ve insana saygıyı en ön planda tutmak zorundadır. Böyle davranmayan birine gazeteci denmez, bu meslekten kabul edilmez. Kişisel itibarın olmayışı kişileri bağlamakla birlikte mesleğin itibarını küçük düşüren, meslek ilkelerini çiğneyen hiçbir girişim ve söyleme izin vermeyeceğiz. Murat Karakaş’ın canlı yayında yaptığı saygısızlıktan dolayı kınıyoruz."

"SİZİN GİBİLERE RAĞMEN YÜRÜYEN KADINLAR ASLA DURMAYACAK"

Gazeteci Çağla Geniş ise Karakaş'a sosyal medya üzerinden şu ifadeler ile tepki göstermişti:

"Türkiye’de kadınlar kimliklerine sahip çıkabilmek için ciddi bir mücadele veriyor. Erkek egemen sektör olan medya da bu anlamda kadınlar için önemli bir mücadele alanı. Bir yandan emek üretirken, bir yandan da ürettiğiniz o emeği küçümsemeye çalışan erkekler çıkıyor karşınıza. Tıpkı videoda hakkımda söylenen sözler gibi. 8 yıldır mesleğin içindeyim. Tüm zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmedim. İşimi hakkıyla yaptım ve bunun karşılığında nitelikli alkışlar topladım. Fakat başarılı olduğunuzda bu erkekler tarafından kızgınlık toplarsınız, takdir değil. Başarılarınız arkasında emek olduğu akıllarına bile gelmez, şaibe arar dururlar. Murat Karakaş’ın 2021 yılında Egedesonses adlı internet sitesindeki programında kadınlar hakkında söylediği unutmadık. Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse o zaman hepimiz evimizde misafir ederiz. Afganistan’dan geliyorlar. Sakallı sakallı leş gibi” seviyesindeki cümleleri kolaylıkla kurabilen birine yanıt vermek durumunda kaldığım için de ayrıca üzgünüm. Artık yeter. Her fırsatta kadınları ağzınıza almaktan vazgeçin. Sizin gibilere rağmen yürüyen kadınlar, asla durmayacak."

Türkiye’de kadınlar kimliklerine sahip çıkabilmek için ciddi bir mücadele veriyor. Erkek egemen sektör olan medya da bu anlamda kadınlar için önemli bir mücadele alanı. Bir yandan emek üretirken, bir yandan da ürettiğiniz o emeği küçümsemeye çalışan erkekler çıkıyor karşınıza. pic.twitter.com/SRXSWQ0p67 — Çağla Geniş ♀️ (@ecglgns) August 23, 2023

NE OLMUŞTU?

Karakaş, radyo programında İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin her yıl düzenlediği Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nı kastedederek "Yarışmada bir kız var, müdavim gibi, herhalde on yıldır üst üste ödül kazanıyor. Neydi onun adı. Geniş. Geniş Çağla… Bu sefer utandılar mı ne yaptılar, jüriye vermişler bu yıl da ödül alsaydı 'Hayırdır' diyecektim. Kendisi çok başarılı demek ki Allah neler yaratıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Karakaş'ın, 2021 yılında da Ukraynalı mültecilere yönelik sözleri ile tepki çekmişti.

"Aslında Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse o zaman hepimiz evimizde konuk ederiz” diyen Karakaş, “Gidiyor Afganistan sakallı sakallı leş gibi… Ukrayna’dan böyle, ne derler… Neyse tanımı burada kullanmayayım, bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?” ifadelerini kullanmıştı.