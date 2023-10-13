Celalettin Can'dan Adalet Bakanlığı'na: Doğabilecek yaşamsal risklerden sorumlusunuz

Cezaevinde tutulan 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, yaşamsal herhangi bir riskten Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olacağını söyledi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için 1 günlük yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası alan 78'liler Girişimi Sözcüsü ve yazar Celalettin Can, eşi Nimet Tanrıkulu ile görüştü. Can, Tanrıkulu aracılığıyla açıklama yaptı.

31 Ağustos'tan bu yana Silivri 5 No’lu Cezaevi’nde tutulan eşinin yaşadıkları hakkında konuşan Nimet Tanrıkulu, Celalettin Can'ın sağlık sorunları olduğunu ve çok sayıda hak ihlaline maruz bırakıldığını duyurdu.

Tanrıkulu, Can’ın "Burada hukuken izahı olmayacak uygulamalar yaşanıyor. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu ile diğer yetkili ve görevlilerce, ‘Tarafsız koğuşa git ve tüm haklardan yararlan. Yoksa bitene kadar cezanla yaşa’ tehdidi ile rehin tutuluyorum" dediğini paylaştı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Tanrıkulu, Can'ın görüşmede Adalet Bakanlığı'nı da uyardığını ve bir mesaj paylaştığını aktardı. Can'ın mesajı şöyle:

"Bana verilen ceza 1 yıl 3 aydır. Cezanın infaz süresi ise 11 ay 25 gündür. Bununla birlikte 2018 yılında 5 ay kaldığım cezaevindeki sürenin mahsup edilmesiyle, bir yılın altına düşen cezam sonucunda yasal olarak doğan ‘denetimli serbestlik hakkı'm kullandırılmıyor. Yasal hakkım olan denetimli serbestliği, sağlık koşullarımı da dikkate alınarak acilen uygulayın. Siyasi mahpusları ‘ıslah etme’ mantığından vazgeçin. Haklarımı tehdit aracı olarak kullanmayın. Doğabilecek yaşamsal risklerden sizler sorumlusunuz."