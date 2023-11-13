Celalettin Can’ı derhal serbest bırakın çağrısı

Haber Merkezi

78'liler Girişimi Sözcüsü, gazeteci-yazar Celalettin Can, kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yaptığı için Silivri Cezaevi'nde tutulmaya devam ediyor. 78'liler Girişimi, 75 gündür içeride tutulan Can'ın sağlık sorunlarını da hatırlatarak Adalet Bakanlığı'na, "Celalettin Can ve tüm mahkûmların denetimli serbestlik ve kazanılmış tüm haklarının kullandırılması için gerekli girişimleri yapın!" çağrısını yaptı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın ciddi sağlık sorunlarına dikkat çekilen açıklamada, "Tarihle mutlaka yüzleşmek gerekir diyen Celalettin Can’ı dört duvar arasına koyarak ne tarafsızlaştırabilir ne de meşrebinizce ehlileştirebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.