Celtic’ten iki yüzlü Batı’ya: Özgür Filistin!

Spor Servisi

Celtic taraftarının, Şampiyonlar Ligi’nde konuk ettikleri Atletico Madrid ile oynanan maç boyunca ve sonrasında Filistin’e verdiği destek, takdir topladı. Celtic Park’ta konuk ettikleri İspanya temsilcisiyle 2-2 berabere kaldıkları organizasyonun E Grubu mücadelesi sırasında İskoçya temsilcisi, eylemleriyle adından sıklıkla söz ettirdi.

TARAFTARIN AÇIKLAMASI

Celtic yönetimi, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada taraftara seslenerek, "İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı çağrıştıran pankart, bayrak ve sembollerin Celtic Park’ta sergilenmesine izin verilmeyecek. Oyuncular ve teknik ekipten dileyenler ise siyah kol bandı takarak savaştan etkilenenlere destek verebilecek" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından oyuncuların siyah kol bandıyla çıktığı karşılaşmada, Celtic taraftarı ise yönetimin çağrısına kulak asmadı. Maç boyunca "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atan taraftarlar, hazırladıkları koreografiyle stadı Filistin bayrağına büründürdü. Celtic taraftarı, son iki lig maçında da Filistin halkına desteğini tribünlerden yansıttı.

Taraftar grubunun açıklamasında, "Futbol taraftarlarının, toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi tribünlerde de siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğuna dair inancımız sarsılmaz. Celtic Kulübünün tarihini ve geleneklerini küçümseyen elitist bir yönetim kurulunun kurallarıyla, dikte edilmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Celtic taraftarı, daha önce de birçok kez Filistin halkına sahip çıktı. UEFA ise spora siyaset karıştırılmasının yasak olması gerekçesiyle İskoç kulübüne çeşitli miktarlarda para cezaları verdi. İskoç işçi sendikaları, 2009’un aralık ayında, Celtic taraftarlarından, İsrail’in Hapoel Tel Aviv takımıyla yapılacak maç sırasında Filistinlilerle dayanışma için Filistin bayrakları sallamaları çağrısında bulundu. Celtic yönetimi ise yaptığı açıklamada, gösteri çağrılarından "derin endişe duyulduğunu" ve stadyumun "siyasi gösteri yeri" olmadığını ifade etti. Celtic taraftarı ise 2009 ve sonrasında bazı maçlarda Filistin’e destek amacıyla benzer eylemler gerçekleştirdi. 2014 yılında Celtic ile İzlanda temsilcisi KR Reykjavik arasında oynanan maç sırasında Filistin bayrağı açılması nedeniyle UEFA, kulübe 18 bin dolar para cezası verdi.