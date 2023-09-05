Cem Adrian’ın konser sırasında söylediği sözler gündem oldu

Cem Adrian'ın 2017 yılında verdiği bir konserde bazı izleyicilere tepki gösterdiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Şarkılarını söylerken seyircilerin hareketlerinden rahatsız olan Adrian, "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" dedi.

İzmir'de 2017 yılında verdiği konserde seyircilerin tavırlarından rahatsız olan Cem Adrian'ın "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" dediği görüntüler gündem oldu.

Bu konser 2017 den...

Geçtiğimiz günlerde değil...

Ama 6 yıl önceki halimin yeni sanılmasına çok onore oldum 🤣🤣🤣 *Bu arada evet konserlerde çiftleşmenin hala iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum... https://t.co/cBHsFDk6bz — cem adrian 💎 (@cemadrian) September 5, 2023

KONSER DİNLEMEYİ BİLMEYEN KİMSE KONSERE GELMESİN

Konserinde seyircinin arkasını dönerek yanındaki arkadaşıyla konuşmasına tepki gösteren Cem Adrian, "Beyefendi bir dönerseniz konuşalım. İçimden neler geçtiğini biliyorsunuz. Ben Ahmet Kaya söylerken kimse arkasını dönemez. Çok ayıp. Konser dinlemeyi bilmeyen hiç kimse lütfen konsere gelmesin.

"BURASI ÇİFTLEŞEBİLECEĞİNİZ BİR KONSER DEĞİL"

Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil. Muhabbet etmek isteyenler için dışarıda o kadar çok yer var ki... Ben bu şarkıyı söylerken saygı göstermek zorundasınız" dedi.