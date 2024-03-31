Cem Toker: Oyumu TKP'ye verdim, 2 oy borcunuz oldu

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, partisinin adayı bulunmadığından oyunu TKP'ye verdiğini açıkladı. Toker, "Bize 2 oy borcunuz oldu. Faiz işletmeyeceğiz! Not ediniz" dedi.

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oyunu TKP'ye verdiğini duyurdu.

LDP'nin adayı bulunmadığından TKP'ye oy verdiğini belirten Toker, "Bize 2 oy borcunuz oldu" diye yazdı.

Toker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"TKP’liler 2004’den 20 sene sonra 2024’de de Liberal Demokrat Parti'nin adayı bulunmadığından, ilçemde sizin adayınıza oy verdim. İflas etmiş bir ideolojiyi ısrarla, inatla savunduğunuz için. Bize 2 oy borcunuz oldu. Faiz işletmeyeceğiz! Not ediniz."