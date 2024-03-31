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Cem Toker: Oyumu TKP'ye verdim, 2 oy borcunuz oldu

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, partisinin adayı bulunmadığından oyunu TKP'ye verdiğini açıkladı. Toker, "Bize 2 oy borcunuz oldu. Faiz işletmeyeceğiz! Not ediniz" dedi.

Yerel Seçim 2024
  • 31.03.2024 19:11
  • Giriş: 31.03.2024 19:11
  • Güncelleme: 31.03.2024 19:17
Kaynak: Haber Merkezi
Cem Toker: Oyumu TKP'ye verdim, 2 oy borcunuz oldu

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oyunu TKP'ye verdiğini duyurdu.

LDP'nin adayı bulunmadığından TKP'ye oy verdiğini belirten Toker, "Bize 2 oy borcunuz oldu" diye yazdı.

Toker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"TKP’liler 2004’den 20 sene sonra 2024’de de Liberal Demokrat Parti'nin adayı bulunmadığından, ilçemde sizin adayınıza oy verdim. İflas etmiş bir ideolojiyi ısrarla, inatla savunduğunuz için. Bize 2 oy borcunuz oldu. Faiz işletmeyeceğiz! Not ediniz."

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