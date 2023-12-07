Cem Yılmaz'dan yeni proje mesajı

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni proje mesajı verdi.

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, yeni projesini sosyal medya hesabından "CMXXIV..." paylaşımıyla duyurdu.

Geçen hafta G.O.R.A.2'nin çekimlerine yakında başlayacağı haberleri yayılan ve film karakterlerinden Erşan Kuneri'nin yaşlılığını paylaşan komedyen Cem Yılmaz, bu kez yeni gösteri duyurusu yaptı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni gösterisinin isminin CMXXIV olduğunu açıkladı.

Projeye ilişkin başka bilgi verilmedi.