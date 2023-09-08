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Cem Yılmaz, emekli maaşını açıkladı: "Allah bereket versin"

Komedyen Cem Yılmaz, Erşan Kuneri setinden fotoğrafını paylaşarak, emekli maaşının 12 bin 800 TL olduğunu açıkladı.

Güncel
  • 08.09.2023 10:05
  • Giriş: 08.09.2023 10:05
  • Güncelleme: 08.09.2023 10:11
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Cem Yılmaz, emekli maaşını açıkladı: "Allah bereket versin"

Oyuncu, senarist, komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin setinden fotoğrafını paylaşarak emekli maaşını açıkladı.

X Sosyal medya platformundan (Twitter) paylaşımda bulunan Yılmaz, "1996 dan beri setteyim…etti mi sana 27 sene...Mayış 12.800 Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz, EYT kapsamında Bağ-Kur'dan emekli olmuştu.

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