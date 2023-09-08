Cem Yılmaz, emekli maaşını açıkladı: "Allah bereket versin"
Komedyen Cem Yılmaz, Erşan Kuneri setinden fotoğrafını paylaşarak, emekli maaşının 12 bin 800 TL olduğunu açıkladı.
Oyuncu, senarist, komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin setinden fotoğrafını paylaşarak emekli maaşını açıkladı.
X Sosyal medya platformundan (Twitter) paylaşımda bulunan Yılmaz, "1996 dan beri setteyim…etti mi sana 27 sene...Mayış 12.800 Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz, EYT kapsamında Bağ-Kur'dan emekli olmuştu.
1996 dan beri setteyim…etti mi sana 27 sene...Mayış 12.800 Allah bereket versin ❤️ pic.twitter.com/gEVDajykYd— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) September 7, 2023