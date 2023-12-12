Cemaate medrese arazisi verecekler

Tuzla Belediye Başkanı AKP’li Şadi Yazıcı, belediyenin arazisini İsmailağa Cemaati’ne tahsis etmek için yetki aldı. İmar planlarına spor alanı olarak işlenen araziye Kuran kursu adı altında medrese inşa edilecek.

İsmail ARI

Yandaş vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollerle daha önce defalarca gündem olan İstanbul’daki AKP’li Tuzla Belediyesi bu kez çıtayı yükseltti.

Tuzla Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı ile protokol imzalaması için AKP’li Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yetki verilmesi istendi.

Teklifte, mülkiyeti Tuzla Belediyesi’ne ait olan ve imar planlarına spor alanı olarak işlenen Merkez Mahallesi’ndeki 2 bin 336 metrekare büyüklüğündeki araziye İsmailağa Cemaati’ne bağlı Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı tarafından Kuran kursu inşa edileceği belirtildi. CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla AKP’li Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya protokol imzalama yetkisi verildi. Böylece, AKP’li belediye ile İsmailağa’ya bağlı vakıf arasında imzalanacak protokolle beraber arsa cemaatin kullanımına bırakılmış olacak. Tuzla Belediyesi, arsanın Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı tarafından talep edildiğini açıkladı ve arazinin halkın kullanımına sunulacağını iddia etti.

DİYANET’İN İŞİNİ CEMAAT YAPIYOR

Tuzla Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Rıza Çalasın ise BirGün’e yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapması gereken işi neden bir cemaat ve tarikat yapıyor?" sözleriyle karara tepki gösterdi.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları aciz mi ki cemaat ve vakıflarla bu şekilde işbirliği yapılıyor?" diyen Çalasın sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsmailağa’ya tahsis edilen yer spor alanı ve Tuzla halkının kullanması gereken bir arazi. Fakat AKP’li belediye yönetimi bu alanı bir cemaate bırakıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Tuzla Belediyesi’ne ait taşınmazların yandaş vakıf ve dernekler ile cemaat ve tarikatların tahsis edilmesine, bu tür yapılara belediyesinin kasasından para aktartılmasına yıllardır karşı çıkıyoruz. 15 Temmuz gibi gerçeği yaşamamıza rağmen iktidar partisi ve belediye yönetimi hâlâ aynı hataları sürdürmek ısrarcı."

∗∗∗

ÇOCUK EVLİLİĞİNİ SAVUNUYORLAR

İsmailağa’ya bağlı Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı’nın ülke genelinde 16 medresesi bulunuyor. Vakfın sitesinin ‘Hakkımızda’ kısmında şu ifadeler yer alıyor: "Mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin usûlü üzere eğitim veriyoruz." Vakfın soru-cevap kısmında ise şu bilgilere yer veriliyor: Aileler 12 yaş ve üzeri çocuklarını kayıt yaptırabilirler. Okula gidemiyor. Resmi günlerde izin verilmiyor, dini günlerde izin veriliyor. Eğitim toplam 8 yıl sürüyor. Ayrıca aynı kısımda medreselerin resmi olarak var olduğu iddia ediliyor. Vakfın sitesinde ayrıca fetva bölümü de bulunuyor. Fetva bölümünde çocukların evlendirilebileceği ve ergenlik çağından küçüklerin dahi evlenebileceği savunuluyor.