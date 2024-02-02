Cemaate ‘Milli, manevi’ kılıfı

Milli Eğitim Bakanlığı, cemaat ve tarikatlarla işbirliğine kılıf hazırladı. MEB’in 2024-2028 dönemine yönelik yol haritasında, “Milli ve manevi değerleri önceleyen kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin artırılması gerekir” denildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe görüşmelerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikat ve cemaat çıkışı damgasını vurdu. Bakan Tekin, eğitim alanında tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bakan Tekin, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Sizin, ‘Tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim ise ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Tekin hakkında, sözleri nedeniyle çok sayıda suç duyurusu yapıldı. Eğitimciler, öğrencileri cemaat ve tarikatlara teslim eden işbirliklerine tepki gösterdi.

MEB ise eğitimcilerin tepkisini yok sayan uygulamalarda ısrarcı oldu. Yusuf Tekin’in eğitimdeki beş yıllık yol haritasını içeren MEB 2024-2028 Stratejik Planı ile cemaat ve tarikatlar ile işbirliğine kılıf hazırlandığı öğrenildi. Planda, “Küreselleşme ile ortaya çıkan gelişmelerin eğitime etkisi” ele alınırken küreselleşmenin yozlaşmaya açık milli ve manevi değerleri etkilediği savunuldu.

Planda, “Kültürel çatışmalar” ve “Uluslararası kurum ve kuruluşların eğitime olumsuz etkisi” tehditler arasında sıralandı. MEB, “Ne yapmalı?” sorusunun cevabını ise “Milli ve manevi değerlerin öncelendiği kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin artırılması” şeklinde verdi. Planın, “Fırsatlar” kısmında ise STK’lere değinildi. MEB, özel sektör ve STK’lerin eğitim konusunda işbirliğine açık olmasını, “Fırsat” olarak değerlendirdi.

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VAKIFLARA YENİ AYRICALIKLAR

MEB Sosyal Sorumluluk Programı Uygulama Yönergesi ve vergi muafiyeti tanınan vakıf ve derneklerin yurtlarında kalan öğrencilere yapılacak yardım yönetmeliğinden de yeni ayrıcalıklar çıktı. Yönetmelik değişikliği ile vakıf ve derneklerin yurtlarında kalan öğrencilere yapılan beslenme ve barınma yardımının yurtlarda ücretli olarak kalan öğrencilere de yapılmasına olanak sağlandı. MEB’in protokol yaptığı vakıflar ve derneklerin öğrencilere yönelik yeni projeler düzenlemesinin de önü açıldı.