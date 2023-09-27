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Cemal Canpolat, CHP'lileri İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat, CHP'lileri bugün saat 18.00'da partinin İstanbul il binasına davet etti.

Güncel
  • 27.09.2023 15:15
  • Giriş: 27.09.2023 15:15
  • Güncelleme: 27.09.2023 15:29
Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Canpolat, CHP'lileri İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı

CHP İstanbul İl Başkanlığı adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, "Yol arkadaşlarım" diye seslendiği CHP'lileri bugün saat 18.00'da partinin il binasında yapılacak basın toplantısına davet etti.

Twitter (X) üzerinden duyuru yapan Canpolat, +Aydınlık yolunda devam etmek için sizleri saat 18.00'da İstanbul il başkanlığımızdaki basın toplantımızda görmekten şeref ve onur duyarım" dedi.

Canpolat, 2 gün önce adaylığını ilan ettiği konuşmasında da aynı duyuruyu yapmıştı.

Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
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