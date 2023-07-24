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Cenaze aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir cenaze aracı, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yerel
  • 24.07.2023 19:20
  • Giriş: 24.07.2023 19:20
  • Güncelleme: 24.07.2023 19:30
Kaynak: iHA
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Cenaze aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti
FOTOĞRAF: İHA

Samsun'da cenaze aracının çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Kaza, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl L. idaresindeki belediyeye ait 55 ATK 13 plakalı cenaze aracı, yolun karşısına geçen Hasan Sözen'e (61) çarptı.

Kazada Hasan Sözen ile araç sürücüsü yaralandı. Ağır yaralanan Sözen, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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