Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş'a yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, bizde vermeyince oralarda Yavaş'ı karalıyor" diyerek eleştirdiği İYİ Parti Ankara Büyükşehir Adayı Cengiz Topel Yıldırım, sosyal medyadan açıklama yaptı. Yıldırım, "Bu görüşmede gözlerinizin içine baka baka İYİ Parti adayı olacağımı söyledim" dedi.

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, bizde vermeyince oralarda Yavaş'ı karalıyor" sözlerine yanıt verdi. Yıldırım, "Bu görüşmede gözlerinizin içine baka baka İYİ Parti adayı olacağımı söyledim" dedi.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarda bulunduğu programın sunucu Candaş Tolga Işık'a da seslenen Yıldırım, "Candaş Bey, tarafsız ve objektif yayın ilkelerini benimsediğiniz inancındayım! Yavaş'ın şahsım hakkında yayınınızda söylediği 'yalan' iddialara sizin programınızda açıklık getirmek ve doğruları Türk kamuoyu ile paylaşmak isterim" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"GÖZLERİNİZE BAKARA SÖYLEDİM"

"Mansur Yavaş, size cevap verilmez sadece teşhis konulur. Ya kronik bir yalancısınız ya da ağır bir şizofreni vakası. Maalesef ileride 140jurnos belgesellerinin konusu olacaksınız.

İYİ Parti’den aday olacağımın duyulması üzerine CHP genel başkanı Özgür Özel görüşmek için beni davet etti, bu adaylıktan duyduğu üzüntüyü ifade etti, bunu engellemek için uğraştı. Bu uğraşının bir parçası olarak, beni siz davet ettiniz onun ricası üzerine sizinle görüşmeyi kabul ettim. Bu görüşmede gözlerinizin içine baka baka İYİ Parti adayı olacağımı söyledim. Bunun üzerine, durduk yere Mamak Belediyesi konusunu siz açtınız ve atadan kalan arsanızı çocuklarınız arasında bölüştüren bir tavırla “Mamak’ı da Mesut’a verdim” dediniz.

Sizden farklı olarak, yaptığım özel görüşmeleri kamuoyuyla paylaşmak ve olayları çarpıtarak anlatmak gibi bir adetim yoktur. Dolayısıyla, rahat olabilirsiniz; gerek sizinle gerek Özgür Bey ile yaptığımız görüşmelerde konuştuğumuz konular, siz yalan söylemediğiniz sürece, bende saklı kalacaktır.

"USTACA KUMPASLAR KURDUĞUNUZU GÖSTERDİNİZ"

Ancak bu akşam söylediklerinizle ustaca kumpaslar kurduğunuzu ve kılınız kıpırdamadan yalan söyleyebileceğinizi hepimize gösterdiniz. Sizin ve etrafınızdakilerin makam mevki hırsından gözü dönmüş adeta.

Şimdi sizi tekrar ciddiyete ve ağırbaşlı olmaya davet ediyorum. Sizinle ilgili belgeleriyle ortaya koyduğum yolsuzluk iddialarına cevap verin ve kuşaklar boyu anlatılacak çorba dağıtmak dışında hiçbir dişe dokunur icraat yapmadan geçirdiğiniz beş senenin hesabını verin. Eğer ayarlanmış mülakatlar yerine demokratik bir tartışma yapmaya cesaret edebilirseniz, bunları sizinle karşı karşıya konuşmak için her zaman burada olacağım."