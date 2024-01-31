Cengiz’in tarım arazilerini yok edeceği proje onaylandı!

Ankara Polatlı’da kamu ihalelerinin ‘yıldızı’ Mehmet Cengiz’in 158 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazilerini yok edeceği proje onaylandı. Dönemi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek tarafından imara açılan bölgeye 150 bin güneş paneli kurulacak.

Gökay BAŞCAN

Cengiz Holding, şimdi de Ankara’nın tarım arazilerini hedef aldı. Daha önce eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Gökçek’in de imara açmaya çalıştığı bölgedeki proje ile 158 futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı yok olacak.

BirGün’ün "Cengiz'in hedefinde tarım arazileri var" başlığıyla duyurduğu proje, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verilen proje kapsamında tarım arazileri üzerine 150 bin adet güneş paneli kurulacak.

İMAR PLANI DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

Mehmet Cengiz, daha önce Ankara Polatlı’da Melih Gökçek tarafından hazırlanan imar planlarıyla yapılaşmaya açılan ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) açtığı davalar sonucu iptal edilen bölgeye güneş santralı kurmak için başvuru yaptı.

Cengiz’in şirketi Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş. yaklaşık 1 milyar TL harcayacağı güneş enerji santralı projesi kapsamında, 112 hektar yani yaklaşık 158 futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi üzerine 150 bin adet güneş paneli 15 adet inverter (güç çevirici), 1 adet kuman merkezi binası ve şalt merkezi kurması planlanıyor. Yılda 150 milyon kilowatt saat üretim yapılması planlanan proje kapsamında 75 megawatt gücünde enerji depolama tesisi yer alacak.

Önemli tarım arazilerinden oluşan proje alanının ayrıca 400 metre doğusunda ağıl ve hayvan çiftliği de bulunuyor.

Bakanlık, tarım arazilerini yok edecek projeye ilişkin ÇED olumlu kararı verdi.