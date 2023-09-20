‘Cennet’i ele geçiren Cengiz, oteli büyütüyor: Rantın ve talanın oteli genişliyor

Mahkeme kararlarına rağmen Cennet Koyu’na çöken Cengiz, otel projesinde büyümeye gitti. Çevre Bakanlığı projeyi onaylarsa doğal ve arkeolojik sit alanında devasa inşaat yapılacak. Koy, toza boğulacak.

Gökay BAŞCAN

5’li çete üyesi Mehmet Cengiz, Cennet Koyu’na adeta çökerek başlattığı otel projesini genişletme kararı aldı. Bakanlık onay verirse, altında büyük bir rant hikâyesinin yattığı otel projesi arkeolojik ve doğal sit alanında yükselecek. Daha önce verilen ÇED iznine karşı açılan dava ise hâlâ sürüyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinin en değerli arazisi olarak nitelendirilen Cennet Koyu’ndaki 700 dönümlük kamu arazisi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla 2010 yılında özelleştirme kapsam ve programına alındı. 2 milyar 100 milyon TL değerindeki kamu arazisini ‘beşli çete’nin güzide üyesi Mehmet Cengiz ile Fettah Tamince’nin “Bodrumbir” isimli şirketi, Ziraat Bankası’ndan 277 milyon TL “usulsüz kredi” çekerek aldı.

İhaleye karşı dava açıldı. Açılan dava sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ihaleyi iptal etti. Ancak Cumhurbaşkanlığı ihaleye ilişkin bir karara imza atarak taşınmazların geri alınmamasına ilişkin karar verdi.

Bu kez Cumhurbaşkanlığı’na karşı Danıştay’a açılan davada, Cumhurbaşkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ‘davalı’, “Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş” ise müdahil oldu. Danıştay bu kez de Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesini durdurdu. Böylece ihalenin reddine ikinci kez karar çıktı.

CENGİZ TAMAMINI DEVRALDI

Ziraat Bankası kredisiyle araziyi devralan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.’nin o tarihte Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Başkanvekili ise Fettah Tamince idi. Haziran 2021'de Tamince, paylarını devredip şirketten ayrıldı. Cengiz ise Eylül 2021'de şirketi Cengiz İnşaat ile birleştirerek kapanışını gerçekleştirdi.

Mahkeme kararlarının uygulanmamasına hükümet ve yargı seyirci kalırken Cengiz’in rantla elde ettiği bölgeyi talan girişimi başladı. Cengiz, planlarda orman olarak görünen 2 ve 3. derece doğal ve 1. derece arkeolojik sit alanına otel yapmak için harekete geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgenin tüm koruyucu kararlarına rağmen projeye ilişkin çevresel etki değerlendirme (ÇED) kararları verildi.

DAVA SÜRERKEN İKİNCİ ÇED

Bölge halkı kararı yargıya taşıdı. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde ÇED gerekli değildir kararına karşı açılan dava hâlâ sürüyor. Cengiz, dava sürerken ikinci bir ÇED süreci için başvuru yaptı.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, halk arasında ‘Cennet Koyu’ olarak bilinen Bodrum’un Göl Mahallesi, Gökburun mevkiinde inşaatına başlanan projede kapasite artışı yapılacak. Kapasite artışı için 658 milyon TL harcayacak. Cengiz, içerisinde apart, oda bulunan 186 birim inşa edecek ve otelin kapasitesi 556 kişiye yükselecek. ÇED dosyasında bölgenin arkeolojik ve doğal sit alanı olduğu belirtilirken 1.derece arkeolojik sit alanına herhangi bir müdahalede bulunulmayacağı iddia edildi.

İçilen su damacanalar ile karşılanırken kullanım suyu denizden çekilerek işlemden geçirilecek. Öte yandan bölgeye bir de arıtma tesisi kurulacak. Arıtmadan çıkan su ile yeşil alanlar sulanacak.

KOYU, TOZA BOĞACAKLAR

4 inşaat sezonunda bitmesi beklenen otel inşaatı Cennet Koyu’nu toza boğacak. ÇED doyasında yer alan bilgilere göre kontrollü ve kontrolsüz saatte toplam yaklaşık 3 ton toz meydana gelecek.

BirGün’e konuşan TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mustafa Erdoğan, “Bilirkişilere inceleme sırasında projeyi büyüteceklerini söylemiştik. Dediklerimiz çıkıyor. Orada çok büyük ve yoğun bir inşaata girişecekler. ÇED sürecinden muaf tutulmak için oda sayısını küçük gösterdiler. Her oda yaklaşık 1500 metre kare” dedi.

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USULSÜZ ZİRAAT KREDİSİ

Mehmet Cengiz ve Fettah Tamince’nin aldığı usulsüz kredi sıkça gündemde yer aldı. Özelleştirme bedelini Ziraat Bankası’ndan kredi çekilerek ödendi. Bankalar, yasa gereği satış işlemi ile ipotek işlemini tapuda eşzamanlı olarak yerine getirip, satış parasını tapuda imzalar atıldıktan sonra satıcının hesabına geçiriyor. Ancak burada böyle olmadı. Ziraat Bankası’ndan alınan krediyle ihale bedeli olan 277 milyon TL, 26 Haziran 2013’te Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ödendi. 5 Temmuz 2013’te tapu Cengiz ve Tamince’nin üzerine geçirildi. Para ödendikten 13 gün sonra da Ziraat Bankası, taşınmaz tapu kaydı üzerine 180 milyon dolarlık ipotek tesis etti.

Yapılan hukuksuzlukla ilgili olarak başta dönemin Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın olmak üzere ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmuş ancak takipsizlik kararı verilmişti.

NE OLMUŞTU?

• Cennet Koyu’ndaki 700 dönümlük arazi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 1 Haziran 2010 tarihli kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alındı.

• 2 milyar 100 milyon TL değerindeki kamu arazisinin ihalesi 12 Temmuz 2012 tarihinde yapıldı. İhaleyi Mehmet Cengiz ile Fettah Tamince’nin “Bodrumbir” isimli şirketi Ziraat Bankası’ndan 277 milyon TL ‘usulsüz’ kredi çekerek aldı.

• Açılan dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ihaleyi iptal etti.

• Cumhurbaşkanlığı 2016 tarihinde skandal karara imza atarak ihalenin iptal kararına ilişkin bir işlem yapılmamasını karar verdi.

• Bu kez Danıştay’a Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin dava açıldı. Danıştay 13. Dairesi, Cumhurbaşkanlığı’nın kararına ilişkin yürütmeyi durdurdu. Ancak tüm kararlara rağmen taşınmazlar hazineye iade edilmedi.

• Hukukun ayaklar altına alındığı Cennet Koyu’nda Cengiz, otel inşaatı yapmak için harekete geçti. Geçen yıl ÇED gerekli değildir kararı verildi.

• Karara ilişkin açılan dava sürerken Cengiz bu kez kapasite artırımı için başvuru yaptı.