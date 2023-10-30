‘Cepte müttefik’ değil barış için öncü olun

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Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak’ın (Syriza) açıklamasında Yunanistan'ın, “cepte müttefik” olmak yerine ateşkes, insani krizin önlenmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarda öncülük etmesi gerektiği belirtildi. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise yaptığı açıklamada, hükümetin, BM'nin oylamasını bile reddederek İsrail'in katliamını desteklediğini ifade etti.

Açıklamada, Yunan hükümeti için "hırsız ve suçludan yana" denildi. Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) meclis grup temsilcisi Dimitris Mantzos da hükümetten, 27 Ekim'deki kararın nedenlerini açıklamasını istedi. BM Genel Kurulu’nda Gazze’de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısı için 45 ülkenin 14’ü “hayır” oyu kullanırken çekimser oy kullanan 45 ülkeden biri Yunanistan’dı.