Çeşme'de çıkan çöplük yangını 2'nci gününde
İzmir Çeşme'de dün çöplükte çıkıp otluğa sıçrayan yangının ilerlemesi, havadan ve karadan müdahaleyle durduruldu. Çöplükteki yangın sürerken, ekipler yangına karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlerlemesi durdurulan yangın için ekiplerin karadan çalışmaları sürüyor.
Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte dün (11 Eylül Pazartesi) saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, otluğa da sıçradı.
Dumanı fark edenler durumu, orman ekiplerine bildirdi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 dozer bölgeye sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle otluk bölgedeki yangının ilerlemesi durduruldu.
Çöplükteki yangın sürerken, ekipler yangına karadan müdahale ediyor.