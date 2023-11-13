Çeşme’de 5 göçmenin ölümüyle ilgili 2 gözaltı

İzmir’in Çeşme ilçesinde lastik botun batması sonucu 5 göçmenin hayatını kaybetmesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde lastik botun batması sonucu 5 göçmenin hayatını kaybetmesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bu sabah saat 07.15 sıralarında meydana gelen olayda, içerisinde 13 göçmenin bulunduğu bot Çeşme ilçesi Alaçatı Kleopatra koyundan denize açıldıktan kısa bir süre sonra fırtına sebebiyle battı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Havadan ve denizden yürütülen çalışmalarda ilk etapta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Devam eden arama kurtarma faaliyetleri sonucu denizde 3 kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 6 kişiyi de denizden kurtarmayı başardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, kurtarılan göçmenlerin ifadeleri üzerine polis bir eve operasyon düzenledi. Adrese gerçekleştirilen baskında göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan, kayıp 2 kişinin bulunması için dalgıçların da katıldığı arama faaliyetleri sürüyor.