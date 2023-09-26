Çeşme’yi yok etme planına geçit yok

İzmirliler ünlü tatil üssü Çeşme’ye ağır darbe vuracak projeye geçit vermiyor. Çeşme Meydanı’nda bir araya gelen yaşam savunucuları "İzmir’in ‘Kanal İstanbul’una karşı sonuna kadar mücadele sürecek" dedi.

Haber Merkezi

İzmir Yarımada Talanını Durdur Koordinasyonu, Çeşme Projesi’ne karşı başlattığı imza kampanyasını bir açıklamayla duyurdu. Çeşme Meydanı’nda bir araya gelen yaşam savunucuları bu talana geçit vermeyeceklerini söyledi.

Koordinasyon adına basın açıklamasını okuyan Murat Parıltı, projenin 16 bin hektarlık alanında orman, tarım arazisi ve doğal sit alanları bulunduğunu aktardı. Projeyle zaten çok sınırlı yararlanılan sahillerin halka kapanacağını savunan Parıltı, şöyle konuştu: “Kamunun kullanımına açık, devlete ait kıyıların, tapuda kaydı olmayan deniz alanlarının, adaların sermayeye tahsis edilmesi kabullenilemez. İzmir’in günübirlik dinlenme ve deniz gereksinimini karşılayan bu alan tamamen soylulaştırılacak. Çevresel kaynaklara eşit ulaşım hakkını engelleyecek olan bu proje halkın tüm kesimlerine açık olmadığı için çevresel adaletsizliğin de kaynağı olacak."

İmza kampanyasında 22 günde 10 bin imza topladıklarını aktaran Parıltı sözlerini şöyle sürdürdü:

Bakanlığın atadığı bilirkişi heyetinin raporunda proje için “hiçbir kamu yararı yok ve geri dönüşü olmayan yola girilmemesi gerekiyor” denildi. Kararın iptali için yürüttüğümüz hukuki süreç devam ediyor. Proje kamu yararı içermemekte. İzmir’in, Yarımadanın, Çeşme’nin yaşam alanlarının yok edilmesini hedefleyen bu projeye izin vermeyeceğiz. Bizler Çeşme Yarımada projesi ile iktidarın cari açığı kapatmasına izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi, dayanışmayla büyüteceğimize inanıyoruz.”

MİLAS’TAN İYİ HABER

Çeşme'yi yok edecek plana karşı direniş sürerken yaşam savunucuları Muğla'dan gelen haberle moral buldu. Milas Kıyıkışlacık’ta maden şirketinin tahliye iskelesi projesine verilen 'ÇED olumlu’ kararı iptal edildi. Muğla 1. İdare Mahkemesi, kararında projenin Güllük Körfezi’nde yaratacağı ilave deniz trafiği ve planlanan dip tarama faaliyeti sonucu oluşacak deniz kirliliğinin ekosistem üzerinde yaratacağı etkilere dikkat çekildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “Projenin bölge ekosistemine, yeraltı su kaynaklarına ve denize zarar vereceği için dava açtık. Müjdeli haber geldi. Muğla’nın bu güzelliklerini korumak için yeni projelerimizi hayata geçirmeye ve gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” dedi.