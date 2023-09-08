Çete lideri Ayhan Bora Kaplan yakalandı: Süleyman Soylu'dan suç duyurusu açıklaması

Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda, dün gece düzenlenen operasyonda 'Kaplan' çetesinin lideri Ayhan Bora Kaplan ve ekibi yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Kendisine yakın olduğu öne sürülen Ayhan Bora Kaplan'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Ankara'da düzenlenen operasyonda Süleyman Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan ve ekibi yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir şikayet üzerine “işkence” iddiasıyla eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletevkili Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile gündeme gelen Ayhan Bora Kaplan ve ekibi hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kaplan ve beraberindeki koruması U.P, Esenboğa Havalimanı girişinde yakalandı. Kaplan’ın bulunduğu araçta yapılan aramada 50 bin Euro, 800 dolar ve 10 bin 300 TL nakit para ile 2 adet ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

KARDEŞİ FİRAR, AVUKATI GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Kaplan’ın ekibi A.K ve O.S de şehir dışına çıkmak üzereyken Polatlı çıkışında gözaltına alındı. Kaplan’ın avukatı G.Ü’nün de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenilirken, kardeşi Muhammet Kaplan ve B.K isimli kişinin ise firari durumda olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Kaplan’ın ofisinde yapılan aramada da kasa içerisinde bin 150 gr altın, 31 bin 650 Euro, 16 bin dolar ve 33 bin 310 TL bulundu.

Geçen hafta Sibel Can'ın sahne aldığı düğünde görüntülendi. Kaplan, geçen hafta Sibel Can’ın sahne aldığı, oğlunun sünnet düğününde halay çekerken görüntülenmişti.

SOYLU, 'YAKINLIK' İDDİALARINI YALANLADI

Soylu, söz konusu haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaplan'ın kendisine 'yakınlığını' iftira olarak niteleyerek suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Soylu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Operasyon çocukları devrede. Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar. Aynı “medya“, aynı “kaynaklar.“ Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız."