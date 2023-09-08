CHP’den Orta Vadeli Program değerlendirmesi: İşçinin iş güvencesi elinden alınıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, iktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program’ın emekçilere dayatılan uzun vadeli bir sefalet programı olduğuna dikkat çekerek, “Orta Vadeli Program işçinin iş güvencesini elinden alıyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, partisinin genel merkezindeki basın toplantısında, iktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çarşamba günü açıklanan Orta Vadeli Program’ı emekçilere dayatılan uzun vadeli bir sefalet programı olduğuna dikkat çeken Uyar, “İktidar, bir dönem daha söz verip de yapamadıklarını, yeni bir program vasıtasıyla bir başka bahara erteleme kararı aldı. İktidarın programında, vatandaşa yine işsizlik, güvencesiz çalışma, yoksulluk ve yüksek enflasyonla yaşamak reva görüldü. Açıklanan programda, bu yıl için enflasyon öngörüsü yüzde 65 oldu. 45 aydır çift haneli enflasyon ile yaşadığımız yetmedi, en az 28 ay yani 2 yıl 4 ay daha çift haneli enflasyona mahkûm olarak yaşayacağız. Bir başka deyişle; işçiler, kamu emekçiler, emekliler en az 2 yıl 4 ay daha yoksulluk ve sefalet ücretleriyle yaşamak zorunda kalacak" diye konuştu.

“OVP KAZANILMIŞ HAKLARA AÇIK SALDIRI PROGRAMIDIR”

Uyar, OVP ile ilgili değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“İktidar sadece çalışma yaşamını değil aynı zamanda sosyal güvenlik sistemini de esnek ve güvencesiz bir yapıya dönüştüreceğini ifade ediyor. Hâlihazırda emekli olmayı bekleyen vatandaşlarımıza ‘kamusal emeklilik hakkınızı piyasalaştıracağım” diyor. Ali Cengiz oyunuyla kıdem tazminatı hakkını gasp etmek için bir hazırlığa girişmiş bulunuyor. OVP, bu haliyle; emeğe, emeğin kazanılmış haklarına, mevcut kamusal emeklilik sistemine karşı açık bir saldırı programıdır. ‘Türkiye Yüzyılı’ diye öve öve bitiremediğiniz dönemde, işçilere emekçilere reva göreceğiniz program bu mu? İşçilerin, emekçilerin iş güvencesine kıdem tazminatına ve emeklilik hakkına el uzatmayı aklınızdan bile geçirmeyin.”

BAKAN ŞİMŞEK’E ‘ÜCRET ZAMMI’ TEPKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ücret zamlarıyla ilgili enflasyonun dikkate alınacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Uyar, “Sayın Şimşek hedef enflasyon diyorsunuz ama kamu emekçilerine reva görülen zam hedef enflasyonunda altında. Nasıl olacak bu iş? Sen 2024 için yüzde 33 enflasyon hedefi koyuyorsun ama yüzde 26,5 zam veriyorsun. Ayrıca kimse kimseyi kandırmasın, ücretlere enflasyon hedefli zam dayatması bariz bir IMF politikasıdır. İktidarı uyarıyoruz; emekçilerin haklarını hedef alan IMF’siz IMF programından derhal vazgeçin” dedi.