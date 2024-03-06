Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan: Müebbet hapis cezası, fiilen idam cezasına döndü

Hafta sonu hastaneye kaldırılan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan, yaptığı yazılı açıklamada eşinin sağlık durumunun giderek kötüleştiğini vurgulayarak, "Eşim aleyhinde tesis edilen müebbet hapis cezası, fiilen idam cezasına dönmüş durumdadır" dedi.

İddianamesi, FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından hazırlanan 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan yazılı açıklama yaptı.

Yazılı açıklamayı Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşinin hafta sonu geçirdiği ameliyat ve mevcut sağlık durumu hakkında bilgi veren Nilgün Doğan, Çetin Doğan'ın kalp ve yüksek tansiyon dahil hayatî risk barındıran çok sayıda kronik hastalığa sahip olduğunu söyledi.

Hafta sonu yaşanan durumun tekrar meydana gelmesinin eşinin ölümüne yol açabileceğini vurgulayan Nilgün Doğan, açıklamasının sonunda şunları kaydetti:

“Bugün, ailem adına sesleniyorum. Ülkemizde idam cezası bundan 20 sene önce kaldırıldı. Ancak adil olmayan ve siyasal bir saikle yürütülen yargılama neticesinde eşim aleyhinde tesis edilen müebbet hapis cezası, fiilen idam cezasına dönmüş durumdadır. Anayasanın Cumhurbaşkanına verdiği görev ve yetkiler kapsamında bir karar alınmadığı takdirde, idam cezasının infazı, eşimin hücresinde bulunan çağrı butonuna basamadığı ya da hastaneye zamanında yetiştirilemediği bir sonraki seferde gerçekleşecektir.”

Çetin Doğan’ın ailesi adına Nilgül Doğan:



“… Bugün, ailem adına sesleniyorum. Ülkemizde idam cezası bundan 20 sene önce kaldırıldı. Ancak adil olmayan ve siyasal bir saikle yürütülen yargılama neticesinde eşim aleyhinde tesis edilen müebbet hapis cezası, fiilen idam cezasına… pic.twitter.com/d088Hwltu0 — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) March 6, 2024

DOĞAN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Tansiyon değerlerinin yükselmesi üzerine hafta sonu hastaneye kaldırılan Çetin Doğan'ın ameliyatla safra kesesi alınmıştı.

Ersöz, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “kocamışlık ve sürekli hastalık” raporu düzenlediği Çetin Doğan’ın dosyasının 2023 yılı nisan ayından beri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde durduğunu hatırlatmıştı.