Çeyrek finalde zorlu eşleşmeler

Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. 8’li finalde Trabzonspor-Başakşehir, Beşiktaş-Konyaspor, Ankaragücü-Fenerbahçe ve Galatasaray-Karagümrük karşılaşacak. Maçlar 27-29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Spor Servisi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri yer aldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Fatih Karagümrük de yer aldı. Çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek karşılaşma üzerinden, yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

SON 4’TE DERBİ İHTİMALİ

Kura çekimi öncesinde konuşan TFF Başkan Vekili Yalçın Orhan, Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolunun en önemli markalarından birisi olduğuna dikkati çekerek çeyrek finale yükselen takımları tebrik etti. Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

• Trabzonspor - Başakşehir

• Beşiktaş - Konyaspor

• Ankaragücü - Fenerbahçe

• Galatasaray - Fatih Karagümrük

Yarı finalde ise Ankaragücü-Fenerbahçe ile Beşiktaş-Konyaspor'un eşlemelerinin galibi Galatasaray-Karagümrük ve Trabzonspor-Başakşehir eşlemelerinde tur atlayan karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Kulübünün asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile TÜMOSAN Konyaspor Asbaşkanı Oktay Dalkıran, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki 8 değerli takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde yer aldığını belirten Mete Vardar, kupada eşleştikleri Konyaspor'u en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade etti. Türkiye Kupası'nı çok önemsediklerinin altını çizen Vardar, "Kupayı bundan önce 10 kez kazandık, 11. kez müzemize götürmek istiyoruz. Her maç önemli. Konyaspor maçını iyi bir futbolla kazanıp yarı finale yükselmek istiyoruz. Olası yarı finalde MKE Ankaragücü de gelebilir, Fenerbahçe de gelebilir. Hepsi değerli finaller. Yarı finalde ilk maçı deplasmanda ikinci maçı evimizde oynayacağız. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

TFF GÖRÜŞMESİ

Kura çekimi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle yaptıkları görüşmeye de değinen Vardar, şunları söyledi: "Mehmet Büyükekşi'yle sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futboluyla ilgili konuştuk. Belli konularda güven eksikliği olduğunu söyledik. Biz burada Beşiktaş'ı temsil ediyoruz ama aynı zamanda taraftarız, taraftarların taleplerini biliyoruz. Evlerimizde de Beşiktaş konuşuyoruz. İletişim oluşturmamız lazım. Çok değerli bir toplantı yaptığımızı düşünüyoruz. Türk futbolundaki konuları gündeme getirdik. Sayın başkan da bunları not aldı, değerlendireceğini söyledi. Türk futbolunun genel konusu güven eksikliği. Sadece sportif değil, sosyal konularla ilgili de konuştuk.''