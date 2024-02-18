Cezaevinde öldüğü açıklanan Aleksey Navalni'nin cansız bedeni ailesine teslim edilmedi

Rusya'da cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cansız bedeninin ailesine teslim edilmediği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinde hayatını kaybettiği açıklanan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cansız bedeni ailesine teslim edilmedi.

Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalni'nin cansız bedeninin incelenmek üzere Rusya'nın Salehard kentine ulaştırıldığına dair cezaevinden bilgi verildiğini aktardı.

Cesedin ailesine henüz teslim edilmediğini vurgulayan Yarmış, "Navalni'nin annesi ve avukatı, Salehard kentindeki morga gitti. Ancak onlara Aleksey'in cesedinin morgda olmadığı söylendi" ifadelerini kullandı.

Yarmış, Navalni'nin avukatlarına Rusya Soruşturma Komitesinden cesedin bulunduğu yer ve incelenme süreciyle ilgili birbiriyle çelişen bilgiler aktarıldığını ileri sürdü.

NAVALNİ'NİN ÖLÜMÜ

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalni'nin ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalni'yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalni, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.