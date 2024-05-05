Cezaevinde sinir krizi geçirmişti: Dilan Polat'ın avukatından tahliye talebi

Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın avukatı, Polat’ın sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunuldu.

'Kara para aklamak', 'yasa dışı bahis çetesine üye olmak' gibi suçlardan 7 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Silivri Cezaevi'nde sinir krizi geçirdi.

Polat'ın avukatının sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu, savcılığın da Polat'ın Adli Tıp'a sevkine karar verdiği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti.

19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat, geçen gün sinir krizi geçirmiş “Neden tahliye kararı uygulanmıyor.” sinir krizi geçirip kendine zarar vermişti. Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat’ın tedavisinin cezaevinde yapıldığı da öğrenilmişti.

TAHLİYE TALEBİ

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu iddia edildi. soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi.

ADLİ TIP'A SEVKİ BEKLENİYOR

Soruşturmayı dikkatlice yürüten savcılığın ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği öğrenildi.