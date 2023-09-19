Cezaevindeki gazeteciye bağlaması verilmedi

Haber Merkezi

Tutuklu gazeteci Fırat Can Arslan’a gönderilen bağlama, "İç kısmında örgütsel haberleşme notları olabilir" denilerek verilmedi.

Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan MA muhabiri Fırat Can Arslan’a ağustos ayında bağlama gönderildi. MA'nın haberine göre, müzik aleti “Kantinde var, dışardan almıyoruz” gerekçesiyle teslim edilmedi. Arslan’ın itirazı üzerine 25 Ağustos’ta konuya ilişkin toplanan İdare ve Gözlem Kurulu'nun verdiği kararda, "cezaevinin güvenliği" ve "suç işlenmesinin önünün alınması" gibi hususları öne sürüldü. Arslan’a gönderilen bağlamanın “iç kısmında örgütsel haberleşme notlarının saklanmış olma ihtimali” bulunduğunu iddia eden Kurul, müzik aletine herhangi bir zarar verilmeden detaylı aranmasının imkansız olduğunu belirterek bağlamanın verilmemesine karar verdi. Arslan, İdare ve Gözlem Kurulu’nun kararına dair İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.

MA muhabirleri Delal Akyüz ve Fırat Can Arslan ile T24 editörü Sibel Yükler, Bianet editörü Evrim Kepenek ve gazeteci Evrim Deniz, 25 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Gazeteciler, Diyarbakır'da geçen yıl gözaltına alınan ve 13 ay sonra 11 Temmuz'da görülen ilk duruşmada tahliye edilen gazetecilerin iddianamesini hazırlayan savcı ile davaya bakan heyet üyesi eşinin görev yerlerinin değiştirilmesine dair haberi Twitter hesapları üzerinden paylaştıkları için gözaltına alınmıştı.Fırat Can Arslan tutuklanırken diğer gazeteciler adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.