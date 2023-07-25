Gazeteci Fırat Can Arslan tutuklandı, Sibel Yükler adli kontrolle serbest bırakıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen gazeteciler Fırat Can Arslan tutuklandı, Sibel Yükler ile Delal Akyüz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen gazeteci Fırat Can Arslan tutuklandı, Sibel Yükler ile Delal Akyüz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Delal Akyüz’ün İzmir’deki evine, MA muhabiri Fırat Can Arslan ve gazeteci Sibel Yükler'in de Ankara'daki evlerine polis tarafından baskın düzenlendi.

Gözaltına alınan gazeteciler emniyete götürüldü.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARI

Gazeteciler Fırat Can Arslan, Sibel Yükler ve Delal Akyüz, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

T24'te yer alan habere göre, Fırat Can Arslan tutuklandı, Sibel Yükler, Delal Akyüz, Evrim Deniz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre İzmir'de Delal Akyüz'ün evinde yapılan arama sırasında galoş giyilmesi zorunlu olmasına rağmen bazı polisler galoş giymedi. Yapılan itiraza da “galoş giymenin zorunlu olmadığını” öne süren bir polis, “Ne olacak temizlersiniz” diyerek yanıt verdi.

MLSA'dan yapılan açıklamada, üç gazetecinin Diyarbakır'da 15 gazetecinin tutuklu yargılandığı davadaki iddianame savcısı ile davada heyet üyesi eşinin görev yerlerinin değiştirilmesi haberlerini paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.