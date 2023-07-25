Gazeteci Evrim Deniz de gözaltına alındı

Gazeteci Evrim Deniz, Diyarbakır’da ifade için çağrıldığı Huzur Polis Merkezi Amirliği’nde gözaltına alındı. Deniz, bugün içinde aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan beşinci gazeteci oldu.

Gazeteci Evrim Deniz, Diyarbakır merkezli soruşturma kapsamında ifade için çağrıldığı Diyarbakır Huzur Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltına alındı. Böylece aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci sayısı 5'e çıktı.

Bugün sabah saatlerinde Mezopotamya Ajansı muhabirleri Fırat Can Arslan ve Delal Akyüz ile T24 editörü Sibel Yükler, evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmışlardı.

Öğle saatlerinde ise Bianet editörü Evrim Kepenek de evine yapılan baskının ardından plastik kelepçe ile gözaltına alınmıştı.

Fırat Can Arslan tutuklama, Sibel Yükler ve Delal Akyüz ise adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi.